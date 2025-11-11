La decisión que tomó la Justicia con el conductor que mató al motociclista de Azul

No obstante, la figura que se analiza en los hechos sería la de un homicidio con dolo eventual, es decir, cuando alguien causa la muerte de otra persona sin intención directa de hacerlo, pero asumiendo el riesgo de que ocurra.

El crimen

El episodio tuvo lugar el sábado alrededor de las 10, en el cruce de avenida Mitre y España. Mele manejaba un camión Iveco Daily 70-16 tipo plancha, mientras que Marianache circulaba en una moto Motomel 150 cc. Según la reconstrucción judicial, ambos discutieron en un semáforo.

Cuando el motociclista dobló por España, intentó adelantar al camión por la izquierda y no pudo; luego lo intentó por la derecha y golpeó con el puño uno de los espejos del vehículo. En ese momento, Mele aceleró y embistió al motociclista, que terminó aplastado contra la vereda y un árbol.

La víctima agonizó mientras una vecina intentaba conseguir ayuda. Murió desangrada por un shock hipovolémico producto de las heridas.

Las autoridades de la UFI N°2 de Azul, a cargo del caso que supervisa el fiscal general Marcelo Sobrino, buscan cámaras privadas que hayan registrado la maniobra completa y ya le tomaron declaración sobre lo que pasó en el semáforo a quienes fueron testigos de la violenta maniobra.

Las pruebas y los antecedentes

Los peritos trabajan en una pericia mecánica sobre el camión para descartar una falla técnica que pudiera haber provocado el siniestro, aunque los primeros resultados van en sentido contrario: el vehículo no presentaba fallas en la dirección ni en ningún sistema clave.

Además, surgió un antecedente de violencia en el historial de Mele: en 2010 fue denunciado por lesiones graves tras agredir a un trabajador judicial en Azul, donde por entonces se desempeñaba su esposa.