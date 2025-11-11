En vivo Radio La Red
INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La decisión que tomó la Justicia con el conductor que mató al motociclista de Azul

El fiscal David Carballo dispuso que tanto Miguel Jorge Mele, detenido por el homicidio de Diego Marianache, como la víctima, sean sometidos a un análisis para determinar si habían consumido alcohol o drogas.

El objetivo del estudio es establecer si alguno de los dos estaba bajo los efectos de alcohol o drogas en el momento del hecho que terminó con la muerte del trabajador de la construcción. La prueba se realizaba desde las 16.30 en la sede de Policía Científica de Azul, donde los peritos tomarán muestras de sangre de ambos.

camioneta chofer preso motociclistaa

Además, en la causa se presentó como particular damnificada la abogada María Ester Simbala, quien representará a la familia de Marianache en la causa.

La situación procesal de Mele

El lunes, Mele fue indagado por la UFI N°2 de Azul, pero se negó a declarar. Había solicitado una prórroga para conseguir un abogado particular, aunque finalmente se presentó asistido por un defensor oficial. El fiscal Carballo le imputó el delito de homicidio simple, cuya pena va de 8 a 25 años de prisión y no es excarcelable.

No obstante, la figura que se analiza en los hechos sería la de un homicidio con dolo eventual, es decir, cuando alguien causa la muerte de otra persona sin intención directa de hacerlo, pero asumiendo el riesgo de que ocurra.

El crimen

El episodio tuvo lugar el sábado alrededor de las 10, en el cruce de avenida Mitre y España. Mele manejaba un camión Iveco Daily 70-16 tipo plancha, mientras que Marianache circulaba en una moto Motomel 150 cc. Según la reconstrucción judicial, ambos discutieron en un semáforo.

Cuando el motociclista dobló por España, intentó adelantar al camión por la izquierda y no pudo; luego lo intentó por la derecha y golpeó con el puño uno de los espejos del vehículo. En ese momento, Mele aceleró y embistió al motociclista, que terminó aplastado contra la vereda y un árbol.

La víctima agonizó mientras una vecina intentaba conseguir ayuda. Murió desangrada por un shock hipovolémico producto de las heridas.

Las autoridades de la UFI N°2 de Azul, a cargo del caso que supervisa el fiscal general Marcelo Sobrino, buscan cámaras privadas que hayan registrado la maniobra completa y ya le tomaron declaración sobre lo que pasó en el semáforo a quienes fueron testigos de la violenta maniobra.

Las pruebas y los antecedentes

Los peritos trabajan en una pericia mecánica sobre el camión para descartar una falla técnica que pudiera haber provocado el siniestro, aunque los primeros resultados van en sentido contrario: el vehículo no presentaba fallas en la dirección ni en ningún sistema clave.

Además, surgió un antecedente de violencia en el historial de Mele: en 2010 fue denunciado por lesiones graves tras agredir a un trabajador judicial en Azul, donde por entonces se desempeñaba su esposa.

