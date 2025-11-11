Fred Machado se declaró "no culpable" en EE.UU. y rechazó colaborar con la Justicia norteamericana

fredmachado2-860x516 Machado rechazó un acuerdo con la fiscalía estadounidense.

El caso tomó mayor notoriedad por sus presuntos vínculos con el diputado libertario José Luis Espert, quien actualmente está en uso de licencia. Una investigación reveló una transferencia no declarada de 200.000 dólares a su campaña presidencial de 2019 y 36 vuelos en aeronaves pertenecientes a Machado.

La versión de Espert y las explicaciones del empresario

Espert aseguró que la transferencia correspondía a una consultoría minera en Guatemala para la empresa Minas del Pueblo, propiedad de Machado. Sin embargo, la polémica derivó en su renuncia a la candidatura a diputado nacional y en la decisión de tomarse licencia del Congreso hasta el 8 de diciembre.

Por su parte, Machado negó cualquier vínculo con el narcotráfico. En declaraciones a la prensa, afirmó: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas. Estuve en el lugar equivocado, con la gente equivocada”. También aseguró que mantiene contacto con la fiscalía estadounidense y que confía en demostrar su inocencia: “Yo nací y voy a morir en Argentina. Dios sabrá la verdad”.

68dab5478ef66__912x912 Espert explicó que el dinero fue por una consultoría minera en Guatemala.

La investigación en Estados Unidos

En territorio norteamericano, Machado enfrenta acusaciones por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, delitos por los cuales podría recibir una condena de hasta cadena perpetua. Los fiscales estadounidenses sostienen que utilizó una red de empresas y aviones privados para transportar cargamentos ilegales, encubiertos como operaciones comerciales.

Por ahora, el empresario se declaró inocente y aguarda que la Justicia estadounidense defina su situación procesal. No se descarta que, en las próximas semanas, se presenten nuevas pruebas sobre sus operaciones financieras y sus vínculos con figuras políticas argentinas.