¡Machirulo en vivo! La frase de Marcos Giles sobre el Mundial que indignó a Ángela Torres

El fútbol, como cualquier otro ámbito, no tiene género. Las mujeres lo disfrutan, lo juegan, lo analizan y lo viven con la misma intensidad que los hombres. Reducirlas a un rol pasivo o de “acompañantes que preguntan demasiado” es invisibilizar su lugar en un espacio que también les pertenece.

Este tipo de comentarios, aunque puedan parecer triviales, son los que sostienen prejuicios culturales que se arrastran desde hace décadas. Y es justamente en las generaciones más jóvenes donde se espera un cambio de mirada: entender que la pasión por el fútbol no distingue entre varones y mujeres, y que la igualdad también se juega en la cancha.

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Qué fuerte reclamo le hizo Marcos Giles a Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles pasaron de ser un “shippeo” comentado en redes sociales a consolidar un romance real, gracias a la química que despliegan cada día en el streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV).

En medio de ese clima relajado, surgió un divertido cruce entre ambos cuando Marcos le reprochó a Ángela una situación que lo incomodó y decidió plantearlo frente a sus compañeros, casi como una terapia de pareja en vivo.

"Yo tengo un tema, Nico. Juntada de amigos que se están conociendo y aparece, en este caso Flor (por Florencia Jazmín Peña), con un buzo de un amigo tuyo...", lanzó Giles, abriendo el debate con Nico Occhiato.

El conductor reaccionó con una pregunta directa: "¿Vos tenías buzos tuyos en tu casa?". A lo que Marcos respondió con firmeza: “¡Y era mi casa, diez mil buzos tenía! Siento que es un poco íntimo usar la ropa de otro. Más sobre todo al principio, y más cuando hay ropa de tu compañero (a disposición). ¿El buzo este es tuyo? ¡Plum! ¡Buuuueeee! Lo querés reventar también. ¿Quieren pasar a la pieza?”.

Ante la polémica por la prenda, Ángela Torres se defendió: “Igual a mí me molesta cero. Si te veo a vos, Flor, con un buzo de Marcos, no me molesta. Pero si veo a una rándom con el buzo de Marcos, sí”.

Marcos, sin soltar su postura, insistió: “Siento que es algo íntimo prestar la ropa. Lo que tenés que hacer es ir al cuarto a buscar un buzo mío”.

Nico Occhiato se sumó al planteo y reforzó la idea: “Si estamos en mi casa, andá a buscar un buzo mío”, respaldando a su compañero en esa mirada sobre los límites de la intimidad.

Flor Jazmín Peña, luego de escuchar todo el intercambio, aportó su visión: “Me molesta que después no admiten que son un poco celosos, son territoriales porque más o menos a la que le molesta ellos van y se muestran pero después dicen 'yo no soy celoso, la celosa acá sos vos'".

Finalmente, Ángela cerró la discusión entre risas, contando la advertencia que le hizo Marcos para la próxima: “Estuve todo el día con el buzo y a la noche escucho: 'La próxima te ponés un buzo mío'".