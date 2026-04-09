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¡Machirulo en vivo! La frase de Marcos Giles sobre el Mundial que indignó a Ángela Torres

En Luzu TV, Marcos Giles hizo un comentario sobre ver el Mundial que generó repudio en las seguidoras de Ángela Torres.

9 abr 2026, 12:28
marcos giles y angela torres
marcos giles y angela torres

A menudo se piensa que las nuevas generaciones, especialmente los varones jóvenes, dejaron atrás los viejos estereotipos y actitudes machistas. Sin embargo, un recorte que se viralizó en las últimas horas demuestra que todavía quedan resabios de esos prejuicios. La escena ocurrió en Los del fondo, el programa de Luzu TV, y tuvo como protagonista a Marcos Giles, pareja de Ángela Torres.

En el ciclo de el Pollo Álvarez, Giles fue consultado sobre cómo planeaba ver el Mundial. Su respuesta fue clara: "Este año lo miro en la cancha. Si no me llevan me mato". Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero la polémica surgió cuando le preguntaron si lo vería con amigos o con su novia.

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El streamer contestó: "Lo que pasa es que a mí no me gusta que me estén haciendo preguntas durante los partidos. Quiero estar con alguien que entienda lo mismo que yo, no que tenga que explicar tal o cual cosa".

Más allá de que su pareja pueda o no tener interés en el fútbol, lo problemático es el subtexto: la idea de que las mujeres no entienden el deporte, que necesitan explicaciones, que no son parte legítima de esa pasión. Son frases que parecen menores, pero que reproducen estereotipos que atrasan y refuerzan viejas creencias.

El fútbol, como cualquier otro ámbito, no tiene género. Las mujeres lo disfrutan, lo juegan, lo analizan y lo viven con la misma intensidad que los hombres. Reducirlas a un rol pasivo o de “acompañantes que preguntan demasiado” es invisibilizar su lugar en un espacio que también les pertenece.

Este tipo de comentarios, aunque puedan parecer triviales, son los que sostienen prejuicios culturales que se arrastran desde hace décadas. Y es justamente en las generaciones más jóvenes donde se espera un cambio de mirada: entender que la pasión por el fútbol no distingue entre varones y mujeres, y que la igualdad también se juega en la cancha.

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Qué fuerte reclamo le hizo Marcos Giles a Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles pasaron de ser un “shippeo” comentado en redes sociales a consolidar un romance real, gracias a la química que despliegan cada día en el streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV).

En medio de ese clima relajado, surgió un divertido cruce entre ambos cuando Marcos le reprochó a Ángela una situación que lo incomodó y decidió plantearlo frente a sus compañeros, casi como una terapia de pareja en vivo.

"Yo tengo un tema, Nico. Juntada de amigos que se están conociendo y aparece, en este caso Flor (por Florencia Jazmín Peña), con un buzo de un amigo tuyo...", lanzó Giles, abriendo el debate con Nico Occhiato.

El conductor reaccionó con una pregunta directa: "¿Vos tenías buzos tuyos en tu casa?". A lo que Marcos respondió con firmeza: “¡Y era mi casa, diez mil buzos tenía! Siento que es un poco íntimo usar la ropa de otro. Más sobre todo al principio, y más cuando hay ropa de tu compañero (a disposición). ¿El buzo este es tuyo? ¡Plum! ¡Buuuueeee! Lo querés reventar también. ¿Quieren pasar a la pieza?”.

Ante la polémica por la prenda, Ángela Torres se defendió: “Igual a mí me molesta cero. Si te veo a vos, Flor, con un buzo de Marcos, no me molesta. Pero si veo a una rándom con el buzo de Marcos, sí”.

Marcos, sin soltar su postura, insistió: “Siento que es algo íntimo prestar la ropa. Lo que tenés que hacer es ir al cuarto a buscar un buzo mío”.

Nico Occhiato se sumó al planteo y reforzó la idea: “Si estamos en mi casa, andá a buscar un buzo mío”, respaldando a su compañero en esa mirada sobre los límites de la intimidad.

Flor Jazmín Peña, luego de escuchar todo el intercambio, aportó su visión: “Me molesta que después no admiten que son un poco celosos, son territoriales porque más o menos a la que le molesta ellos van y se muestran pero después dicen 'yo no soy celoso, la celosa acá sos vos'".

Finalmente, Ángela cerró la discusión entre risas, contando la advertencia que le hizo Marcos para la próxima: “Estuve todo el día con el buzo y a la noche escucho: 'La próxima te ponés un buzo mío'".

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