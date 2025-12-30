Festejaba Navidad, intentó prender la parrilla con una práctica peligrosa y el final fue trágico

Con el correr de las horas, y ante la complejidad del estado clínico, el equipo médico decidió derivarla a un centro de mayor complejidad. Así, fue trasladada al Hospital José Ramón Vidal, en la capital correntina, donde continuó recibiendo atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el cuadro se agravó con el paso de los días y la mujer murió alrededor de las 11 de la mañana del domingo, confirmaron desde la Policía de Corrientes.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Segunda de Goya, que tomó conocimiento de lo ocurrido y dio aviso inmediato a la Unidad Fiscal en turno, que inició las actuaciones correspondientes para establecer formalmente las circunstancias del accidente.

Si bien todo apunta a que se trató de un accidente doméstico, las autoridades realizaron las diligencias de rigor y recabaron testimonios para completar el informe judicial.

Desde la Policía remarcaron que no hubo intervención de terceros y que el hecho se produjo en el marco de una reunión familiar durante los festejos navideños.

Tras conocerse el desenlace fatal, tanto las fuerzas de seguridad como los bomberos insistieron en la importancia de extremar los cuidados al encender fuego, especialmente en parrillas y