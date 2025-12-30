En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Navidad
Parrilla
Tragedia

Festejaba Navidad, intentó prender la parrilla con una práctica peligrosa y el final fue trágico

El episodio ocurrió durante una reunión familiar el 25 de diciembre en una vivienda ubicada en la ciudad de Goya.

Festejaba Navidad

Festejaba Navidad, intentó prender la parrilla con práctica peligrosa y el final fue trágico

La ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, quedó conmocionada por una tragedia doméstica ocurrida durante los festejos de Navidad. Una mujer murió luego de sufrir quemaduras gravísimas al intentar encender el carbón de una parrilla utilizando alcohol etílico, una práctica altamente peligrosa que suele repetirse en reuniones familiares y celebraciones.

Leé también Día del Asado: por qué se celebra el 11 de octubre y cómo cocinarlo para ganarse el aplauso de la mesa
Este viernes 11 de octubre se celebra el Día Nacional del Asado

La víctima, identificada con el apellido Ayala, falleció este domingo en el Hospital José Ramón Vidal, en la ciudad de Corrientes, tras haber permanecido tres días internada en estado crítico. El accidente ocurrió el 25 de diciembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Haití al 300, según informaron fuentes policiales citadas por el diario El Libertador.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la mujer intentó avivar las brasas del fogón arrojando alcohol etílico. La reacción fue inmediata y violenta: una llamarada repentina la envolvió, provocándole quemaduras de extrema gravedad en distintas partes del cuerpo.

goya

Del hospital local a la capital: una lucha contrarreloj

Tras el accidente, Ayala fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria de Goya, donde ingresó en estado crítico y quedó internada en la unidad de terapia intensiva. El cuadro era delicado desde el primer momento debido a la extensión y profundidad de las lesiones.

Con el correr de las horas, y ante la complejidad del estado clínico, el equipo médico decidió derivarla a un centro de mayor complejidad. Así, fue trasladada al Hospital José Ramón Vidal, en la capital correntina, donde continuó recibiendo atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el cuadro se agravó con el paso de los días y la mujer murió alrededor de las 11 de la mañana del domingo, confirmaron desde la Policía de Corrientes.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Segunda de Goya, que tomó conocimiento de lo ocurrido y dio aviso inmediato a la Unidad Fiscal en turno, que inició las actuaciones correspondientes para establecer formalmente las circunstancias del accidente.

Si bien todo apunta a que se trató de un accidente doméstico, las autoridades realizaron las diligencias de rigor y recabaron testimonios para completar el informe judicial.

Desde la Policía remarcaron que no hubo intervención de terceros y que el hecho se produjo en el marco de una reunión familiar durante los festejos navideños.

Tras conocerse el desenlace fatal, tanto las fuerzas de seguridad como los bomberos insistieron en la importancia de extremar los cuidados al encender fuego, especialmente en parrillas y

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Navidad Parrilla Fuego
Notas relacionadas
Javier Milei cierra el año con un asado para todo el Gabinete en la Quinta de Olivos
Milei cerró el año junto a su Gabinete con un asado en la Quinta de Olivos
El Polaco habló del polémico video de su hija de 12 años manejando y apuntó contra Valeria Aquino

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar