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Manejaba un micro escolar y era la "tesorera" de una banda de robacoches: la detuvieron con 12 alumnos

La mujer fue una de las 27 personas arrestadas durante un operativo que incluyó más de 100 allanamientos en Córdoba capital y distintas localidades del interior provincial.

La sospechosa fue detenida mientras llevaba a estudiantes al colegio. (Foto: Prensa Policía

La sospechosa fue detenida mientras llevaba a estudiantes al colegio. (Foto: Prensa Policía, mejorada con IA))

Una transportista escolar fue detenida en Córdoba mientras llevaba a 12 alumnos a la escuela, en el marco de una serie de operativos contra organizaciones criminales dedicadas al robo de autos y camionetas. La sospechosa fue una de las 27 personas capturadas.

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La mujer era investigada como presunta integrante de una de las bandas y habría cumplido el rol de “tesorera” dentro de la organización, ya que se encargaba de administrar las transferencias de dinero vinculadas a la venta de los vehículos robados.

La detención ocurrió mientras la conductora se encontraba al volante del transporte escolar, acompañada por los estudiantes. Tras el procedimiento, los padres tuvieron que acercarse hasta el lugar para retirar a sus hijos.

La mujer fue una de las 27 personas arrestadas durante un operativo que incluyó más de 100 allanamientos en Córdoba capital y distintas localidades del interior provincial. Los procedimientos fueron realizados como parte de una investigación que apunta contra tres organizaciones criminales dedicadas al robo de vehículos, principalmente camionetas de alta gama como Toyota Hilux y Toyota SW4.

La mujer está acusada de ser la “tesorera” de una banda que robaba autos en Córdoba. (Foto: ilustrativa, gentileza El Doce).

La mujer está acusada de ser la “tesorera” de una banda que robaba autos en Córdoba. (Foto: ilustrativa, gentileza El Doce).

De acuerdo con la causa, difundida por El Doce, las bandas habrían sustraído alrededor de 30 vehículos por mes, que luego eran trasladados a otras provincias para ser comercializados o utilizados en otros hechos delictivos.

La investigación sobre la banda que robaba camionetas en Córdoba

Según la pesquisa, la transportista escolar no estaría acusada de participar directamente en los robos, sino de cumplir una función vinculada al movimiento del dinero obtenido por las operaciones de la organización.

La causa es investigada por cuatro fiscalías, tres de Córdoba y una de Tucumán, que trabajan de manera coordinada para determinar el funcionamiento de las bandas y avanzar en la desarticulación de la estructura criminal.

Los investigadores buscan establecer el alcance de la organización, la cantidad de vehículos involucrados y el rol que habría cumplido cada uno de los detenidos.

En pocas palabras

  • Detención: Una transportista escolar fue arrestada mientras llevaba 12 alumnos, acusada de ser la "tesorera" de una banda de robo de autos.
  • Operativo: La detención se dio en un operativo masivo con más de 100 allanamientos y 27 arrestos contra organizaciones criminales.
  • Modus Operandi: Las bandas robaban unas 30 camionetas por mes, principalmente Toyota Hilux y SW4, para su posterior venta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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