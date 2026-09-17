Manejaba un micro escolar y era la "tesorera" de una banda de robacoches: la detuvieron con 12 alumnos

La mujer está acusada de ser la “tesorera” de una banda que robaba autos en Córdoba. (Foto: ilustrativa, gentileza El Doce).

De acuerdo con la causa, difundida por El Doce, las bandas habrían sustraído alrededor de 30 vehículos por mes, que luego eran trasladados a otras provincias para ser comercializados o utilizados en otros hechos delictivos.

La investigación sobre la banda que robaba camionetas en Córdoba

Según la pesquisa, la transportista escolar no estaría acusada de participar directamente en los robos, sino de cumplir una función vinculada al movimiento del dinero obtenido por las operaciones de la organización.

La causa es investigada por cuatro fiscalías, tres de Córdoba y una de Tucumán, que trabajan de manera coordinada para determinar el funcionamiento de las bandas y avanzar en la desarticulación de la estructura criminal.

Los investigadores buscan establecer el alcance de la organización, la cantidad de vehículos involucrados y el rol que habría cumplido cada uno de los detenidos.