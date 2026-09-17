¿Cómo sabía?": Laura Ubfal puso en duda el final de Gran Hermano por un llamativo detalle

"O sea, todo bien, chicos, es un juego y si sabían que iba a ganar y había mucha diferencia de votos, después se equiparó y demás, está todo bien. Tienen que preparar el material antes, hay que editar, fue una edición fabulosa, pero la verdad que todo el temática del ajedrez lo tira ella el día en que entra en la casa", cerró picante.

Cuál fue la reacción de Yipio al salir de Gran Hermano y enterarse en vivo de la separación de Lola y Manuel

La noche del miércoles coronó a Yisela Paola Pintos, más conocida como Yipio, como la gran subcampeona de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La jugadora alcanzó la última instancia del certamen, pero terminó cayendo frente a Solange Abraham en una definición cargada de tensión que marcó récord de votos y superó los 13 puntos de rating.

Una vez fuera del aislamiento y ya desvinculada de la casa, Yipio pasó por el stream de Telefe, tal como lo hicieron los demás participantes eliminados. Sin embargo, su visita tuvo un giro inesperado cuando se enteró de una noticia que no figuraba en sus planes: la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero.

La sorpresa se dio en vivo, cuando Santiago del Moro le comunicó que los dos excompañeros habían decidido terminar la relación que había nacido dentro del reality, pese a que apenas llevaba un corto tiempo. Aunque la noticia la tomó desprevenida, Yipio no dudó en remarcar que, durante la convivencia, nunca creyó demasiado en que ese romance pudiera prosperar.

Todo se desencadenó cuando recordó el interés inicial de Manuel por Lola. “Primero Manu estaba embobado con Lola, después...”, alcanzó a decir, hasta que Del Moro interrumpió con la información sobre la ruptura.

"Están separados. ¿Sabés?", le confirmó el conductor. La reacción de Yipio fue inmediata y con una risa de sorpresa: “¿En serio? Yo sabía que no iban a durar (risa). ¿Es en serio o es mentira?”, preguntó incrédula. En ese momento, Eugenia Ruiz intervino con un comentario filoso: “No les tenías fe”. Luego, Tato Algorta quiso profundizar y le consultó: “¿Por qué no les tenías fe?”.

La subcampeona insistió en corroborar lo que acababa de escuchar: “¿Es verdad?”. Tato ratificó: “Sí, es verdad”. Fue entonces cuando Eugenia Ruiz lanzó un comentario pícaro que desató carcajadas: “Andrea del Boca fue la Tatiana (risas)”.

Lejos de esquivar el tema, Yipio mantuvo su postura y cerró con una frase que dejó en claro que ya lo había anticipado dentro de la casa: “¿Te imaginás? Se dio con el Budincito. Me encanta. Lo dije adentro: ‘Estos no van a durar’”.