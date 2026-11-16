Quién se llevó el ramo de Lali Espósito

Minutos más tarde, Lali Espósito reveló la noticia más esperada: Marina Venancio, su jefa de estilismo y maquillaje, fue quien se llevó el ramo de bodas. "Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo", expresó. También compartió una historia del estilista y peluquero Juan Manuel Cativa: "¡Y a este! Que lo vuelvo loco y él a mí. Y siempre acompañándome. Te quiero Juano".

Junto a más fotos con Pedro Rosemblat, en este caso después de dar el sí con sus prendas iniciales de la fiesta, Lali incluyó una con Sol Jaite, amiga cercana de toda la vida: "Gracias por tanto".

Al seguir con los agradecimientos a marcas, la artista nombró a Gabriella Capucci, a cargo de los accesorios que usó en la fiesta: "Gracias amiga". Luego fue el turno de la otra mitad de Miranda!, Ale Sergi, a quien le dedicó: "Gracias al número uno del dance".

La fiesta, la torta y las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Al referirse a la fiesta, Lali Espósito mostró una imagen durante el show de Juliana Gattas y le dedicó un "Te amo". Casi al mismo tiempo sumó otra foto junto a su esposo y escribió: "Con el novio. Te amo".

Sobre el postre, Lali contó que Damián Betular se ofreció a hacer la torta de la boda y mostró los mensajes: "Quiero hacerles la torta que deseen. Yo: quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla...". Junto a esa primera foto, mostró el resultado final y afirmó: "¡Lo lograron! ¡Gracias! Te queremos".

Incluso agregó la imagen en la que se basó para posar: nada menos que el casamiento de Diego Armando Maradona con Claudia Villafañe. Con eso dejó ver su cercanía con la empresaria a cargo de la productora de eventos que diseñó la boda.

"Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia. ¡Y a todos los que trabajaron para que sea tan lo más!", escribió Lali junto a una foto en blanco y negro con Rosemblat. También incluyó una imagen partida con el reconocido DJ, productor musical y chef argentino Andrés Balaciano: "La única foto digna que tengo con Andrés Balaciano".

Para cerrar, Lali compartió una foto de su pierna con el vestido de novia y los zapatos todavía puestos, además de otra en la que besa a su flamante marido, Pedro Rosemblat, con una botella de champagne en la mano derecha.

En la fiesta, que fue privada para los medios, Lali Espósito y Pedro Rosemblat reunieron a sus principales amigos y familiares para celebrar su unión. Aun así, se filtró una imagen del momento en que dieron el sí, lo que generó euforia entre los fans de la artista.