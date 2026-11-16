La respuesta fue unánime: "¡Nada!". Todavía movilizada por el momento, la modelo reconoció los nervios que había sentido antes de compartir la noticia públicamente y confesó que todavía estaba intentando asimilar lo que estaba viviendo. "Les juro que todavía no caigo. Estaba muy nerviosa por por hoy, por poder contárselos a ustedes", expresó emocionada.

El tierno posteo de Sofía Jujuy Jiménez para anunciar que será mamá por primera vez

La felicidad de Sofía Jujuy Jiménez también quedó reflejada en sus redes sociales. Después de compartir la noticia en pleno streaming, la modelo recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar este momento tan especial junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea.

A través de una publicación que incluyó varias fotos y videos, la pareja mostró parte de su felicidad por la llegada de este nuevo integrante a la familia. Entre las imágenes se destacó una postal de ambos abrazados, con el test de embarazo en las manos.

“Soñé tanto con este momento que no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ”, escribió Sofía, emocionada, junto a las imágenes.

El posteo no tardó en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones de sus seguidores, que celebraron con ella el comienzo de esta nueva etapa.