En medio de su descargo, Melody también habló de su hija Venezia y del temor que le genera la exposición a la que queda sometida por las polémicas protagonizadas por Alex. La artista dejó en claro que su prioridad es protegerla y que no quiere que las consecuencias de esta situación terminen alcanzándola. “Háblenle a él. Yo no soy él y no soy su madre. Ya tengo a mi hija a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro ojalá Dios no quiera no se tome represalia con ella. Porque conmigo ya lo están haciendo y yo me tengo que comer todo esto gratuitamente y estoy cansada. Estoy cansada. Porque yo sí que valgo mucho, porque yo sé que vengo de abajo”, expresó, en uno de los momentos más sensibles de su mensaje.

Cómo terminó su descargo Melody Luz tras los ataques de Alex Caniggia contra Wanda Nara

Uno de los puntos más contundentes de su descargo tuvo que ver con su postura frente a los comentarios que Alex realiza en las redes sociales. Sin querer quedar asociada a las expresiones de su pareja, Melody aclaró que no comparte los ataques hacia ninguna mujer y que su posición va mucho más allá de las diferencias que puedan existir entre Wanda Nara, la China Suárez y otras figuras del espectáculo.

“Y su familia lo único que hace es atacarme y lo que él genera con sus redes es que ustedes me ataquen, cuando yo no hago nada. Cuando yo no opino las cosas misóginas que él opina. Y esto va más allá de Wanda, de la China, de quien sea. No estoy a favor de que bardeen a ninguna mujer. Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días. No entiende que cada no sé cuántos minutos muere una mujer todos los días, que desde arriba tenemos un gobierno violento”, remarcó.

La bailarina buscó dejar en claro que no se siente representada por los mensajes de Alex y cuestionó especialmente el lugar que ocupa como figura pública. Para ella, sus publicaciones tienen consecuencias que exceden una simple discusión virtual y terminan generando ataques hacia personas de su entorno, incluso cuando no comparten sus opiniones. “No entiende que él en su lugar puede cambiar las cosas y ser como es él en la vida real, que no es eso. Y a mí me salpica todo lo que hace y estoy cansada y ya me cansé de decírselo. No sé, vayan y háganlo ustedes, pero a mí no me digan más nada, porque yo estoy muy dolida. Porque yo no reconozco la persona que es cada vez que abro su Instagram, que encima no lo quiero ni ver”, agregó.

Por último, Melody volvió a pedir que no la involucren en las controversias de Alex ni la conviertan en responsable de sus comportamientos. Su mensaje fue también una forma de defender su identidad, su carrera y el camino que intenta construir como artista, sin cargar con las consecuencias de opiniones que no son propias. “Así que les pido por favor que a mí no me metan en la misma bolsa, que yo no estoy de acuerdo y que dejen de romperme las pelotas con mandar a criarlo porque yo no soy su puta madre”, cerró.