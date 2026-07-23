El insólito furcio de una jugadora en Gran Hermano que involucró a Romina Uhrig, Marianela Mirra y Alperovich

Por qué detalle quedó perturbada Romina Uhrig cuando volvió a la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig volvió a atravesar la puerta de la casa de Gran Hermano y regaló uno de esos instantes cargados de nostalgia que conectan con la historia del reality. La exdiputada y participante de la edición 2022/23 no pudo disimular la emoción al reencontrarse con un espacio que marcó una etapa fundamental en su vida.

Al ingresar, un detalle inesperado la llevó de inmediato al pasado: el particular olor de la casa. Lejos de ser una sensación agradable, Romina aseguró que el aroma era fuerte y poco agradable, aunque igualmente logró despertar recuerdos de su paso por el reality y de la convivencia que definió aquella edición.

En sus primeros minutos dentro del lugar, Uhrig saludó a Daniela Celis y se presentó cordialmente ante el español Fabio. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando su amiga la condujo hacia una de las habitaciones, anticipándole lo que estaba a punto de encontrarse.

Con una mezcla de humor y desconcierto, Romina lanzó un contundente: “Uf”, antes de hacer referencia al estado de la casa y compararla con la edición que ella protagonizó por algunas horas. “Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa”, expresó al aire, dejando en claro que su primera impresión no fue la esperada.

La frase combinó la nostalgia de regresar al reality con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio compartido. Mientras tanto, el resto de los participantes observaban atentos desde el SUM.