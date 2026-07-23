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El insólito furcio de una jugadora en Gran Hermano que involucró a Romina Uhrig, Marianela Mirra y Alperovich

Una confusión durante una actividad en la casa de Gran Hermano sorprendió a todos y terminó vinculando a Romina Uhrig, Marianela Mirra y José Alperovich.

23 jul 2026, 21:55
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marianela mirra, romina uhrig
marianela mirra, romina uhrig

El ingreso de ocho exparticipantes a Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) generó nuevos cruces, recuerdos y momentos inesperados dentro de la casa. Entre los regresos más comentados estuvo el de Romina Uhrig, quien protagonizó un insólito episodio junto a Majluf por una confusión que rápidamente llamó la atención de todos.

Durante una actividad con los jugadores, Majluf recordó una situación que vivió al ver entrar a una de las participantes y explicó que la había confundido con otra figura vinculada a una vieja edición del reality: "Después me confundí con otra participante y pensé que era la esposa de un señor que está preso, que no es de mi agrado y creí que era ella y no era ella".

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Ante la sorpresa, Romina quiso saber de quién hablaba. "No sé ni cómo se llama, es un intendente, que tiene bigotes, no es santo ni mi devoción", explicó Majluf refiriéndose al ex gobernador Tucumán, José Alperovich. "Y cuando ella la vi venir pregunté: '¿Y esta chica no es la mujer?'", siguió la participante.

Majluf confundió a Romina con Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano 2007. La tucumana se convirtió en una de las figuras más recordadas del reality tras consagrarse campeona en aquella edición y, años más tarde, su nombre volvió a aparecer en la conversación pública por su vínculo con Alperovich, quien fue condenado por abuso sexual en 2024.

Por qué detalle quedó perturbada Romina Uhrig cuando volvió a la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig volvió a atravesar la puerta de la casa de Gran Hermano y regaló uno de esos instantes cargados de nostalgia que conectan con la historia del reality. La exdiputada y participante de la edición 2022/23 no pudo disimular la emoción al reencontrarse con un espacio que marcó una etapa fundamental en su vida.

Al ingresar, un detalle inesperado la llevó de inmediato al pasado: el particular olor de la casa. Lejos de ser una sensación agradable, Romina aseguró que el aroma era fuerte y poco agradable, aunque igualmente logró despertar recuerdos de su paso por el reality y de la convivencia que definió aquella edición.

En sus primeros minutos dentro del lugar, Uhrig saludó a Daniela Celis y se presentó cordialmente ante el español Fabio. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando su amiga la condujo hacia una de las habitaciones, anticipándole lo que estaba a punto de encontrarse.

Con una mezcla de humor y desconcierto, Romina lanzó un contundente: “Uf”, antes de hacer referencia al estado de la casa y compararla con la edición que ella protagonizó por algunas horas. “Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa”, expresó al aire, dejando en claro que su primera impresión no fue la esperada.

La frase combinó la nostalgia de regresar al reality con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio compartido. Mientras tanto, el resto de los participantes observaban atentos desde el SUM.

     

 

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