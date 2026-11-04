Marianela Mirra rompió el silencio sobre su matrimonio con José Alperovich: "Estoy..."

Luego, la periodista profundizó sobre la situación personal del exmandatario y la convivencia de la pareja: "¿Cómo está José? Porque en su momento preocupó la el estado de salud de él. ¿Cómo están ustedes? ¿Están viviendo juntos?". "Claro, sí de 10", afirmó.

Pero la exparticipante del reality fue más allá y expresó abiertamente sus sentimientos: "Lo amo. Estoy a full con él", aseguró. Ante el comentario de la cronista sobre su acompañamiento en este momento, respondió: "Por supuesto".

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue el vínculo con el entorno familiar de Alperovich. Consultada sobre si mantiene contacto con sus familiares, Mirra fue categórica: "Nunca hubo un problema ni existe un problema".

Por último, cuando le preguntaron si la familia suele visitar al exgobernador, contestó: "Siempre".

Cómo comenzó la historia de amor entre Marianela Mirra y José Alperovich

La historia entre Marianela Mirra y José Alperovich se mantuvo durante mucho tiempo lejos de la exposición pública. La exparticipante de Gran Hermano, que alcanzó popularidad tras su paso por el reality en 2007, construyó un vínculo con el exgobernador de Tucumán que recién con el tiempo comenzó a tomar notoriedad mediática.

En abril de 2025, Mirra confirmó públicamente la relación a través de sus redes sociales, luego de que comenzaran a circular versiones sobre el romance. Desde entonces, la pareja quedó bajo la mirada de los medios, especialmente por la situación judicial que atravesaba Alperovich.

Meses más tarde, en noviembre de 2025, ambos dieron un paso más en su relación y contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima.