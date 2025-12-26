La dura medida que evalúan contra Valeria Aquino, ex de El Polaco, tras el video de su hija manejando

En ese contexto, Mauro Szeta hizo público en X que la Agencia de Seguridad Vial hizo un pedido explicito de inhabilitar la licencia de la mujer. "Solicitan inhabilitar licencia a Valeria Aquino, ex del Polaco por dejar que su hija de 12 años maneje un rodado y grabarla – el pedido lo hizo la Agencia de Seguridad Vial tras la viralización del video", escribió el periodista de América TV.

Valeria Aquino

Como hacíamos alusión líneas más arriba, todavía no se pronunció. Desde PrimiciasYa intentamos contactarnos, pero no hubo respuesta.

Qué dijo El Polaco sobre el video de su hija manejando

El video difundido durante la Navidad encendió una polémica que rápidamente escaló en redes sociales. En las imágenes, se observa a la hija de 12 años de El Polaco manejando una camioneta, una escena que generó preocupación inmediata y abrió un debate profundo sobre el cuidado de los menores, la exposición en plataformas digitales y la responsabilidad de los adultos.

El material fue compartido desde la cuenta de Valeria Aquino y, en cuestión de horas, se multiplicaron las reacciones de repudio. En ese contexto, todas las miradas se dirigieron también al cantante, quien decidió pronunciarse públicamente luego del fuerte revuelo.

La respuesta del artista llegó a través de un mensaje que fue leído al aire en Puro Show (eltrece). Lejos de justificar lo ocurrido, el músico aclaró que no estaba al tanto del video ni de la situación que mostraban las imágenes. “No vi nada, está con su madre”, fue su primera reacción, dejando en claro que la menor se encontraba bajo el cuidado de su madre.

Desde el programa insistieron sobre la magnitud del episodio y la repercusión que ya había alcanzado. “No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta”, le advirtieron, subrayando la gravedad del contenido que circulaba masivamente.

Sin embargo, el cantante mantuvo su postura y volvió a remarcar que recién estaba tomando conocimiento del tema. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, respondió minutos después, reafirmando su desconocimiento y marcando distancia del hecho.

De esta manera, buscó desligarse por completo de la polémica, mientras la situación continúa generando críticas y preocupación pública. El video sigue circulando, el debate se intensifica y el foco permanece puesto en las responsabilidades adultas cuando se trata de la seguridad y la exposición de menores.