La dura medida que evalúan contra Valeria Aquino, ex de El Polaco, tras el video de su hija manejando

El video que comenzó a circular durante la Navidad, donde se ve a la hija de Valeria Aquino y El Polaco manejando un vehículo, despertó una fuerte ola de repudio en las redes sociales.
La Agencia de Seguridad Vial ya está al tanto de la situación que generó un fuerte repudio y, en las próximas horas, podría tomarse una determinación contra Valeria Aquino, expareja de El Polaco.
Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron preocupación entre los usuarios, que señalaron la gravedad de la situación al tratarse de una menor de apenas 12 años al volante.
Si bien Aquino no realizó ningún descargo público sobre el episodio, quien sí habló fue el cantante durante la mañana de este 26 de diciembre.
El cantante aseguró a Puro Show, el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez en El Trece, que desconocía por completo la situación y se mostró sorprendido por la viralización del video.
En ese contexto, Mauro Szeta hizo público en X que la Agencia de Seguridad Vial hizo un pedido explicito de inhabilitar la licencia de la mujer. "Solicitan inhabilitar licencia a Valeria Aquino, ex del Polaco por dejar que su hija de 12 años maneje un rodado y grabarla – el pedido lo hizo la Agencia de Seguridad Vial tras la viralización del video", escribió el periodista de América TV.
Como hacíamos alusión líneas más arriba, todavía no se pronunció. Desde PrimiciasYa intentamos contactarnos, pero no hubo respuesta.
El video difundido durante la Navidad encendió una polémica que rápidamente escaló en redes sociales. En las imágenes, se observa a la hija de 12 años de El Polaco manejando una camioneta, una escena que generó preocupación inmediata y abrió un debate profundo sobre el cuidado de los menores, la exposición en plataformas digitales y la responsabilidad de los adultos.
El material fue compartido desde la cuenta de Valeria Aquino y, en cuestión de horas, se multiplicaron las reacciones de repudio. En ese contexto, todas las miradas se dirigieron también al cantante, quien decidió pronunciarse públicamente luego del fuerte revuelo.
La respuesta del artista llegó a través de un mensaje que fue leído al aire en Puro Show (eltrece). Lejos de justificar lo ocurrido, el músico aclaró que no estaba al tanto del video ni de la situación que mostraban las imágenes. “No vi nada, está con su madre”, fue su primera reacción, dejando en claro que la menor se encontraba bajo el cuidado de su madre.
Desde el programa insistieron sobre la magnitud del episodio y la repercusión que ya había alcanzado. “No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta”, le advirtieron, subrayando la gravedad del contenido que circulaba masivamente.
Sin embargo, el cantante mantuvo su postura y volvió a remarcar que recién estaba tomando conocimiento del tema. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, respondió minutos después, reafirmando su desconocimiento y marcando distancia del hecho.
De esta manera, buscó desligarse por completo de la polémica, mientras la situación continúa generando críticas y preocupación pública. El video sigue circulando, el debate se intensifica y el foco permanece puesto en las responsabilidades adultas cuando se trata de la seguridad y la exposición de menores.