El video del escándalo de Morena Rial en un boliche: discusión, piñas y botellazos

Y continuó con el relato de lo sucedido: “(A Morena) La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”.

“Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos. Ella insitó al pleito pero los que terminaron a las piñas fueron los amigos", concluyó Ochoa sobre el nuevo escándalo de Morena Rial.

morena rial boliche escandalo

El furioso descargo de Morena Rial contra el papá de su hijo Amadeo: "Mejor tenerte lejos"

Morena Rial hizo un duro descargo contra su ex Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, de quien aseguró estar harta, lo acusó de mal padre y disparó letal sobre sus actitudes y las de su familia.

“Me tenés cansada con los reclamos, te pensás que voy a seguir aguantándote tus pelotudeces. Las aguanté bastante tiempo y nunca te importó el bebé. No soy una madre que aleje a su hijo de su progenitor. Pero cuando no quieren saber nada más, queda claro que no hay que insistir. Siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi bebé, pero es mejor tenerte lejos, sucio”, comenzó la joven desde sus historias de Instagram.

Y luego lo acusó de ser un padre ausente: "Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen hacer los familiares furiosos, vayan para allá que no compro con ustedes. Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren, váyanse a lavar el cul... y dejen de molestar. Mi bebé tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida, y gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio".

Cuando parecía que su iracundo descargo había terminado, finalizó contundente: "La palabra PAPÁ te queda re grande compa, y a tu familia todas las palabras les quedan grandes. Mejor la dejo acá, porque si tuviera que seguir hablando ni un pañal compró. El bebé ya va a cumplir un año, andá pa' allá y por la sombra a ver si quedás más oscuritos de lo que sos cachivache".