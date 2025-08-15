A24.com

VIDEO Y ESCÁNDALO

El furioso descargo y firme advertencia de Morena Rial tras la pelea en el boliche: "Nos van a respetar"

Morena Rial compartió un comunicado en las redes sociales tras el incidente que protagonizó con sus amigos en un boliche en Liniers y criticó a Pepe Ochoa de LAM.

15 ago 2025, 12:35
El furioso descargo y firme advertencia de Morena Rial tras la pelea en el boliche: "Nos van a respetar"

En el programa LAM (América TV) Pepe Ochoa contó el jueves que Morena Rial fue protagonista de una fuerte pelea en un boliche del barrio porteño de Liniers, donde hubo tumulto, piñas, botellazos y en el que tuvo que intervenir la policía para terminar con los disturbios en la puerta del lugar.

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, precisó el panelista en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, la hija de Jorge Rial confirmó que fue quien participó del incidente con sus amigos e hizo una fuerte advertencia.

"Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados", comenzó More Rial.

Embed

"Tendría muchas cosas para decir pero me las guardo para mí. A las pelo de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moño les cabe la cagada, es así", continuó picante.

Y luego le respondió polémica a Pepe Ochoa por la información que dio del escándalo en el boliche: "Y a vos Popo Ochoa (Sic) que te llenas la boca hablando de mí todo el día, que no tenés nada que hacer, ya que te querés venir hacer el que discriminas, primero te falta calle y segundo anda a chupar.. una buena cajeta que es lo que te hace falta, resentido sucio"

"Salimos en grupo, vamos y volvemos todos. Pase o cueste lo que cueste. Esto es así. Se pueden ir bien a la ver.. los que piensan que me afectan los comentarios, acá y allá voy a saltar por los míos y los míos por mí. Le duela a quien le duela...", siguió con firmeza.

Y cerró: "Seamos varios o seamos tres, nos van a respetar siempre o nos vamos a hacer respetar, sea donde sea. Así que ya saben, el (emoji de un moño) a otro lado".

Morena Rial durísima con su ex Matías Ogas por su hijo: "Mejor tenerte lejos"

Morena Rial hizo un duro descargo contra su ex Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, de quien aseguró estar harta, lo acusó de mal padre y disparó letal sobre sus actitudes y las de su familia.

“Me tenés cansada con los reclamos, te pensás que voy a seguir aguantándote tus pelotudeces. Las aguanté bastante tiempo y nunca te importó el bebé. No soy una madre que aleje a su hijo de su progenitor. Pero cuando no quieren saber nada más, queda claro que no hay que insistir. Siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi bebé, pero es mejor tenerte lejos, sucio”, comenzó la joven desde sus historias de Instagram.

Y luego lo acusó de ser un padre ausente: "Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen hacer los familiares furiosos, vayan para allá que no compro con ustedes. Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren, váyanse a lavar el cul... y dejen de molestar. Mi bebé tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida, y gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio".

Cuando parecía que su iracundo descargo había terminado, finalizó contundente: "La palabra PAPÁ te queda re grande compa, y a tu familia todas las palabras les quedan grandes. Mejor la dejo acá, porque si tuviera que seguir hablando ni un pañal compró. El bebé ya va a cumplir un año, andá pa' allá y por la sombra a ver si quedás más oscuritos de lo que sos cachivache".

IG descargo Morena Rial contra Matías Ogas

     

 

