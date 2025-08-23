Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal, juntos en un boliche porteño: el video

A solo unos días de que los rumores de romance comenzaran a circular, Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos en un famoso boliche porteño y hay video del momento.
Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, coincidió en un boliche de Buenos Aires con Nicolás Figal, en medio de los rumores de romance. Como dato no menor, también estuvo presente la histórica conductora.
El enigmático que Pepe Ochoa lanzó en LAM (América TV) a comienzos de la semana hizo que todos las cámaras de los medios posaran en la nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca Juniors. Por lo tanto, cada paso que dan, es retratado y circula rápidamente.
En el clip capturado por los colegas de Farándula Show se lo ve al deportista en la entrada del lugar bailable de la costanera de la Ciudad de Buenos Aires. El futbolista lucía remera blanca, pantalón negro y zapatillas blancas. Momentos después Lucía llegó a bordo de su auto. “¿Venís al cumple?”, le consultaron.
Tras dar su autorización, el asistente dejó pasar a la joven. Al bajar, Celasco mostró un look informal y cuidado: llevaba una camiseta blanca de manga larga que se ajustaba a su silueta y un pantalón vaquero azul de tiro alto con corte acampanado. Su cabello, largo y ondulado, caía libre sobre sus hombros, mientras en la mano derecha sostenía un celular junto a pequeños objetos. Un cinturón oscuro marcaba la cintura y completaba un conjunto cómodo pero con estilo. La luz artificial destacaba los reflejos de la tela vaquera, dándole un brillo sutil al conjunto.
A la salida del evento, la diva de los teléfonos fue interceptada por las cámaras. Ante la pregunta de cómo estuvo el cumpleaños, respondió y cantó: “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”.
Además, Susana sostenía un bolso plateado con textura metálica y detalles de cadenas. Llevaba el pelo largo y rubio, peinado suelto sobre los hombros. Complementaba el conjunto con una pulsera llamativa en la muñeca izquierda. La iluminación artificial resaltaba el brillo de su atuendo y acentuaba los destellos en el pantalón.
Cabe mencionar que en las últimas horas circuló en A la Tarde (América TV) que la conductora no estaría del todo contenta con la incipiente relación entre su nieta y el deportista. Aunque no se sabe cómo reaccionó ante la noticia, el hecho de que hayan compartido un evento parece indicar que todo marcha sobre ruedas.
El reciente vínculo entre Lucía Celasco y Nicolás Figal, que se habría iniciado en los últimos días, parece haber causado cierto malestar en Susana Giménez y su entorno más cercano.
Aunque todavía no se sabe si se trata de simples encuentros casuales o de un romance incipiente, la noticia ya recorrió los medios y despertó gran curiosidad. Tanto periodistas como seguidores comenzaron a indagar sobre la relación entre la nieta del futbolista y la nieta de la icónica conductora.
En A la Tarde (América TV), el periodista Gustavo Descalzi aportó detalles sobre cómo habría reaccionado el círculo cercano de Susana Giménez ante esta novedad.
El periodista relató cómo se habría iniciado el vínculo entre Celasco y Figal: “El cuento que le llegó a Susana Giménez es que se habían conocido hace dos meses. Una celestina, que se encargó de la intermediación entre Figal y Lucía, le mostró la foto, y ella le dijo: 'Bombón, está saliendo de La Bombonera', y ahí empezó. A Susana le llegó el chisme ahora, pero el encuentro es del verano, cuando él recién se estaba separando".
Además, Descalzi comentó cómo reaccionó la conductora ante la noticia: “Le preguntaron a Susana y ella no omitió su opinión, pero le pidió a su entorno que averiguaran más sobre él”.