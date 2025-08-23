Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal, juntos en un boliche porteño: el video

A la salida del evento, la diva de los teléfonos fue interceptada por las cámaras. Ante la pregunta de cómo estuvo el cumpleaños, respondió y cantó: “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”.

Además, Susana sostenía un bolso plateado con textura metálica y detalles de cadenas. Llevaba el pelo largo y rubio, peinado suelto sobre los hombros. Complementaba el conjunto con una pulsera llamativa en la muñeca izquierda. La iluminación artificial resaltaba el brillo de su atuendo y acentuaba los destellos en el pantalón.

Cabe mencionar que en las últimas horas circuló en A la Tarde (América TV) que la conductora no estaría del todo contenta con la incipiente relación entre su nieta y el deportista. Aunque no se sabe cómo reaccionó ante la noticia, el hecho de que hayan compartido un evento parece indicar que todo marcha sobre ruedas.

Cómo reaccionó Susana Giménez al romance de su nieta, Lucía Celasco, con Nicolás Figal

El reciente vínculo entre Lucía Celasco y Nicolás Figal, que se habría iniciado en los últimos días, parece haber causado cierto malestar en Susana Giménez y su entorno más cercano.

Aunque todavía no se sabe si se trata de simples encuentros casuales o de un romance incipiente, la noticia ya recorrió los medios y despertó gran curiosidad. Tanto periodistas como seguidores comenzaron a indagar sobre la relación entre la nieta del futbolista y la nieta de la icónica conductora.

En A la Tarde (América TV), el periodista Gustavo Descalzi aportó detalles sobre cómo habría reaccionado el círculo cercano de Susana Giménez ante esta novedad.

El periodista relató cómo se habría iniciado el vínculo entre Celasco y Figal: “El cuento que le llegó a Susana Giménez es que se habían conocido hace dos meses. Una celestina, que se encargó de la intermediación entre Figal y Lucía, le mostró la foto, y ella le dijo: 'Bombón, está saliendo de La Bombonera', y ahí empezó. A Susana le llegó el chisme ahora, pero el encuentro es del verano, cuando él recién se estaba separando".

Además, Descalzi comentó cómo reaccionó la conductora ante la noticia: “Le preguntaron a Susana y ella no omitió su opinión, pero le pidió a su entorno que averiguaran más sobre él”.