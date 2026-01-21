La exnovia de Fernando Báez Sosa publicó una polémica foto con Agustín Monzón y una famosa reaccionó
Una foto romántica publicada por Julieta Rossi desató una ola de críticas en redes y reavivó una polémica inesperada. El detalle que indignó a muchos y la reacción explosiva de una famosa que salió a defenderla. Qué pasó con la última novia de Fernando Báez Sosa.
Julieta Rossi, quien fue pareja de Fernando Báez Sosa, quedó en el centro de la polémica tras compartir una imagen junto a su nuevo novio, Agustín Monzón, durante una escapada a Punta del Este. El detalle que encendió la bronca: la publicación coincidió con el sexto aniversario del crimen del joven en Villa Gesell.
En cuestión de minutos, la foto comenzó a circular y los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios cuestionaron duramente a Rossi por haberse mostrado feliz en una fecha tan sensible, acusándola de “falta de respeto” y de “exposición innecesaria”. La catarata de mensajes fue tan intensa que la situación escaló rápidamente en redes sociales.
Frente al ataque masivo, una figura del espectáculo decidió meterse en el debate. Melody Luz, pareja de Axel Caniggia, salió al cruce de las críticas con un mensaje contundente en X. “No importa la situación ni la circunstancia: a la mujer siempre se la señala. No puedo creer que tenga que leer semejante pelotudez”, lanzó, visiblemente indignada por los comentarios que apuntaban contra la joven.
Rossi, que hoy está enfocada en su carrera dentro del mundo de la danza, confirmó su relación con Monzón (nieto del recordado boxeador Carlos Monzón) en diciembre pasado. Sin embargo, semanas antes ya se los había visto juntos en la alfombra roja de los Premios Ídolo, donde no pasaron desapercibidos y despertaron rumores de romance.
Aunque la publicación original era una postal íntima de vacaciones, terminó convirtiéndose en un nuevo foco de debate sobre los límites de la exposición, el duelo y el juicio social en redes. Mientras algunos usuarios insisten en cuestionarla, otros apoyan la postura de Melody Luz y defienden el derecho de Rossi a rehacer su vida sin ser atacada públicamente.
A qué se dedica Julieta Rossi, la última novia de Fernando Báez Sosa
Julieta Rossi tiene 23 años y logró consolidarse como una reconocida bailarina dentro de la escena urbana. Se especializa en estilos como reggaetón, urbano, heels y femme style, disciplinas que combina con un fuerte perfil artístico y pedagógico. Actualmente desarrolla su carrera como docente, coreógrafa y performer, participando en distintos proyectos, clases y presentaciones que la posicionan como una referente joven del movimiento.
Además, Rossi construyó una comunidad muy activa en redes sociales, donde supera los 466 mil seguidores y acumula videos que alcanzan más de un millón de reproducciones. A través de sus plataformas comparte coreografías, entrenamientos, fragmentos de shows y momentos de su día a día, lo que le permitió ampliar su visibilidad, generar oportunidades laborales y conectar con una audiencia que acompaña de cerca su crecimiento profesional.
La joven fue pareja de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell en 2020, un hecho que marcó profundamente su vida. Tras la tragedia, eligió transitar el duelo de manera íntima y alejada de la exposición mediática. Con el paso del tiempo, el baile se convirtió en su principal sostén emocional y en una herramienta clave para su reconstrucción personal y profesional, transformando el dolor en impulso creativo y resiliencia.