La exnovia de Fernando Báez Sosa publicó una polémica foto con Agustín Monzón y una famosa reaccionó

Aunque la publicación original era una postal íntima de vacaciones, terminó convirtiéndose en un nuevo foco de debate sobre los límites de la exposición, el duelo y el juicio social en redes. Mientras algunos usuarios insisten en cuestionarla, otros apoyan la postura de Melody Luz y defienden el derecho de Rossi a rehacer su vida sin ser atacada públicamente.

A qué se dedica Julieta Rossi, la última novia de Fernando Báez Sosa

Julieta Rossi tiene 23 años y logró consolidarse como una reconocida bailarina dentro de la escena urbana. Se especializa en estilos como reggaetón, urbano, heels y femme style, disciplinas que combina con un fuerte perfil artístico y pedagógico. Actualmente desarrolla su carrera como docente, coreógrafa y performer, participando en distintos proyectos, clases y presentaciones que la posicionan como una referente joven del movimiento.

Además, Rossi construyó una comunidad muy activa en redes sociales, donde supera los 466 mil seguidores y acumula videos que alcanzan más de un millón de reproducciones. A través de sus plataformas comparte coreografías, entrenamientos, fragmentos de shows y momentos de su día a día, lo que le permitió ampliar su visibilidad, generar oportunidades laborales y conectar con una audiencia que acompaña de cerca su crecimiento profesional.

La joven fue pareja de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell en 2020, un hecho que marcó profundamente su vida. Tras la tragedia, eligió transitar el duelo de manera íntima y alejada de la exposición mediática. Con el paso del tiempo, el baile se convirtió en su principal sostén emocional y en una herramienta clave para su reconstrucción personal y profesional, transformando el dolor en impulso creativo y resiliencia.