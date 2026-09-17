Eliana Guercio apuntó directamente contra Diego Brancatelli por su salida de A la Barbarossa: "Comentarios..."

Eliana Guercio dio la cara, rompió el silencio y habló de su salida de A la Barbarossa (Telefe), en medio de los rumores sobre algunos conflictos con compañeros de trabajo, principalmente con Diego Brancatelli.
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Eliana Guercio contó los pormenores de su salida de A la Barbarossa y apuntó contra la actitud de Diego Brancatelli durante el programa.
Eliana Guercio dio la cara, rompió el silencio y habló de su salida de A la Barbarossa (Telefe), en medio de los rumores sobre algunos conflictos con compañeros de trabajo, principalmente con Diego Brancatelli.
Luego de que Ángel de Brito diera a conocer este 17 de septiembre la decisión irreversible de la esposa de Sergio Romero, de abandonar el magazine matutino, asegurando que "fueron varias cosas" y que ella "decidió irse sola", la panelista explicó en Intrusos (América TV) cuáles fueron los verdaderos motivos que la llevaron a tomar una medida tan contundente.
"No hay tanta onda con Diego, se sabe hace un montón... Yo ya me había bajado de 3 días a 2... Me bajé por Gran Hermano también porque no llegaba con los tiempos", reconoció al ser consultada sobre su vínculo con el periodista y la decisión de reducir progresivamente su participación en el ciclo.
En ese sentido, aclaró que las diferencias con Brancatelli no fueron el único motivo de su salida. Sus otros compromisos laborales, especialmente su participación en Gran Hermano Generación Dorada, también hicieron cada vez más difícil sostener su presencia habitual en el programa.
"Si no le caigo bien a alguien, y vamos a tener que andar con mala onda, con comentarios despectivos, no pasa nada, solo iba un día a la semana, no era tan imprescindible ni tan destacada", agregó Guercio al referirse a la relación que mantenía con su compañero.
Más allá de las diferencias personales, la panelista también contó que hubo determinadas situaciones al aire que no le resultaron cómodas y que terminaron influyendo en su decisión de alejarse del ciclo. En particular, apuntó a los cruces que se daban durante las emisiones: "Hubieron chicanas al aire y no me gustó".
"Tratamos de debatir, no es que no haya peleas, pero viste...", sostuvo al explicar cómo se desarrollaban esos intercambios. De esta manera, Guercio marcó una diferencia entre las discusiones habituales del programa y aquellas situaciones que, según contó, terminaron generándole incomodidad.
Sobre el final de la nota, Guercio destacó el buen vínculo con sus compañeros, más allá de las asperezas que pudo haber tenido durante su paso por el ciclo: "Tengo la mejor con todos. Re agradecida. Los quiero mucho, la pasé genial".
eli