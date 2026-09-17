Eliana Guercio apuntó directamente contra Diego Brancatelli por su salida de A la Barbarossa: "Comentarios..."

"Si no le caigo bien a alguien, y vamos a tener que andar con mala onda, con comentarios despectivos, no pasa nada, solo iba un día a la semana, no era tan imprescindible ni tan destacada", agregó Guercio al referirse a la relación que mantenía con su compañero.

Más allá de las diferencias personales, la panelista también contó que hubo determinadas situaciones al aire que no le resultaron cómodas y que terminaron influyendo en su decisión de alejarse del ciclo. En particular, apuntó a los cruces que se daban durante las emisiones: "Hubieron chicanas al aire y no me gustó".

"Tratamos de debatir, no es que no haya peleas, pero viste...", sostuvo al explicar cómo se desarrollaban esos intercambios. De esta manera, Guercio marcó una diferencia entre las discusiones habituales del programa y aquellas situaciones que, según contó, terminaron generándole incomodidad.

Sobre el final de la nota, Guercio destacó el buen vínculo con sus compañeros, más allá de las asperezas que pudo haber tenido durante su paso por el ciclo: "Tengo la mejor con todos. Re agradecida. Los quiero mucho, la pasé genial".