Santi Maratea a fondo: el sueño cumplido de conducir Trato Hecho y el dolor por la muerte de sus padres

Santi Maratea afronta su mayor desafió profesional como conductor de Trato Hecho por América Tv (lunes a viernes 22 horas) y este jueves abrió su corazón en una profunda charla con Pamela David y el equipo de Desayuno Americano.
El conductor de Trato Hecho Santi Maratea estuvo invitado a Desayuno Americano y brindó un conmovedor testimonio sobre su vida, los golpes que atravesó y los sueños cumplidos.
El animador recordó su infancia, de dónde nació su vocación de ayudar a los demás y el dolor por la muerte de sus padres, en una historia de perseverencia y que los sueños se cumplen.
"Ayudar me encanta y en este caso soy un puente también en mi rol de conductor porque lo que hago es intentar calmar al participante para que tome una buena decisión y se vaya con la mayor cantidad de plata posible, que es plata que no es mía obviamente, es de la producción y del formato. La banca busca todo lo contrario, que el participante se vaya sin nada", indicó Santi Maratea.
Y recordó cómo nació su costado solidario que aprendió con el ejemplo en su casa: "Desde chiquito, de entrada mi vieja estaba presente en la iglesia y ahí es un contexto de mucha ayuda. Uno naturaliza lo que son los padres y uno por ahí lo duplica, yo nací entendiendo ya esos códigos".
"Me tomaba dos colectivos para venir", dijo sobre sus primeras apariciones en televisión. Y añadió con orgullo sobre su presente como conductor en el prime time: "Ese Santi admiraría al de hoy pero también admiro al de esa época. Haber concretado estos sueños que de chico buscaba y perseguía, el de Trato Hecho es el más reciente, ser conductor".
Y sobre los momentos difíciles en su vida, Santi Maratea recordó las pérdidas de sus padres y cómo hizo para salir adelante: "Tengo varias feas pero la muerte de mis padres es sin duda. Mi vieja se suicidó hace cinco años y mi viejo se murió hace un año de cáncer. Hago terapia hace muchos años, me ayuda muchísimo. Uno va a ser huérfano para siempre, no hay reemplazo y es aprender a vivir con eso. Hay dolores que van creciendo con el tiempo: así cómo mi vieja no me vio hacer una colecta, mi viejo no me vio conduciendo Trato Hecho".
Yanina Latorre abrió el especial de invitados famosos en Trato Hecho (América Tv) y le hizo una picante consulta al conductor Santi Maratea sobre qué pasó con la China Suárez.
"Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?", le preguntó sin vueltas Yanina Latorre a Santi Maratea. Y añadió: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".
"Esa pregunta es muy buena", reconoció Maratea. Y la invitada lo apuró: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".
A lo que el conductorcontó la verdad acerca de ese rumor y desmintió rotundamente haber tenido un romance con la actriz: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (le respondió la mujer en cuestión) ¡Te cree más a vos que a mí!".
"A mi me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el Whatspp", remarcó Yanina Latorre. Y él le retrucó: "Sí, vos también tenés el WhatAspp".
"Me odia. Me tenía bloqueda de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear", concluyó la conductora sobre su tenso vínculo con la China Suárez.