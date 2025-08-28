Santi Maratea a fondo: el sueño cumplido de conducir Trato Hecho y el dolor por la muerte de sus padres

"Me tomaba dos colectivos para venir", dijo sobre sus primeras apariciones en televisión. Y añadió con orgullo sobre su presente como conductor en el prime time: "Ese Santi admiraría al de hoy pero también admiro al de esa época. Haber concretado estos sueños que de chico buscaba y perseguía, el de Trato Hecho es el más reciente, ser conductor".

Y sobre los momentos difíciles en su vida, Santi Maratea recordó las pérdidas de sus padres y cómo hizo para salir adelante: "Tengo varias feas pero la muerte de mis padres es sin duda. Mi vieja se suicidó hace cinco años y mi viejo se murió hace un año de cáncer. Hago terapia hace muchos años, me ayuda muchísimo. Uno va a ser huérfano para siempre, no hay reemplazo y es aprender a vivir con eso. Hay dolores que van creciendo con el tiempo: así cómo mi vieja no me vio hacer una colecta, mi viejo no me vio conduciendo Trato Hecho".

Yanina Latorre lo acorraló y Santi Maratea confesó qué pasó con la China Suárez

Yanina Latorre abrió el especial de invitados famosos en Trato Hecho (América Tv) y le hizo una picante consulta al conductor Santi Maratea sobre qué pasó con la China Suárez.

"Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?", le preguntó sin vueltas Yanina Latorre a Santi Maratea. Y añadió: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".

"Esa pregunta es muy buena", reconoció Maratea. Y la invitada lo apuró: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".

A lo que el conductorcontó la verdad acerca de ese rumor y desmintió rotundamente haber tenido un romance con la actriz: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (le respondió la mujer en cuestión) ¡Te cree más a vos que a mí!".

"A mi me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el Whatspp", remarcó Yanina Latorre. Y él le retrucó: "Sí, vos también tenés el WhatAspp".

"Me odia. Me tenía bloqueda de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear", concluyó la conductora sobre su tenso vínculo con la China Suárez.