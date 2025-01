"Me decían que mi hijo se moría": el duro relato de la madre de un sobreviviente en le juicio del Neonatal

En esta octava jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, Leiva identificó a Brenda Agüero en la sala de audiencias por su contextura, como la "enfermera de cabello negro, alta, gordita".

En su testimonio informó que, pese a que le detectaron diabetes gestacional en el séptimo mes su hijo "nació con normalidad" y no lo perdió "vista", a la vez que dijo que en su parto "había varias personas entre médicas y enfermeras".

Además, relató que, mientras su hijo llamado Junior estaba en la incubadora: "Brenda estaba presente en la habitación de la sala de recuperación. Nunca le vi la cara (porque la tenía tapada). Me daba la comida y dijo que era mi tocaya".

Luego, debido a la situación del bebé le dijeron que "debía retirarse de la sala porque su hijo estaba internado". Asimismo añadió: "No lo podía tocar, todo pasó muy rápido".

MVTXVTN4TNB67BRWTQKUKF4RNY.avif La enfermera Brenda Agüero, principal acusada.

"El viernes 13 llegó la medicación y ahí empezó a mejorar. Estuve internada con él. Comenzó a tener la glucosa bien, sus niveles bien. No reparé en el diagnóstico porque me decían que mi hijo se moría. Después me explicaron que tenía la glucemia muy alta", detalló Leiva.

Sobre el estado de salud actual de su hijo, Brenda Leiva informó que "hoy está bien aunque sufre mucho de broncoespasmos y toma medicación para los bronquios". Tras lo sucedido con la detención de Brenda Agüero y saber que su hijo fue uno de los ocho sobrevivientes, la mujer afirmó: "Volví a pedir la historia clínica de mi hijo".

En ese detalle, comenta, que "el nivel de insulina era muy alta y no era compatible con los de una cuestión hereditaria (su madre tiene diabetes) o genética".

Las otras declaraciones que complican a la enfermera

También declararon durante cinco horas Adriana Luisa Moralez, ex encargada de Seguridad del Paciente del Hospital Neonatal y Claudia Elizabeth Ringelheim, ex vicedirectora del hospital.

La semana pasada, además, declaró Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, otro de los bebés fallecidos y este lunes pasado fue el turno de Yoselín Rojas, mamá de Angeline, beba que murió el 6 de junio del 2022.

También, el martes fue el turno de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, el bebé que falleció el 18 de marzo de 2022, la primera muerte en el nosocomio. Por último, este miércoles declararon Tamara Magalí Hermosilla, mamá de Luna, una bebé sobreviviente, quien reconoció a Brenda Agüero.