Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores: "Soy inocente"

El ex participante de Gran Hermano, Marcelo Corazza, se presentó en los Tribunales de Comodoro Py en el comienzo del juicio donde está acusado por presunta trata y corrupción de menores.

27 ago 2025, 09:25
Este miércoles comenzó en los Tribunales de Comodoro Py el juicio contra Marcelo Corazza, el ex participante y productor de Gran Hermano acusado de corrupción de menores y trata de personas.

Corazza llegó a primera hora a sede judicial e ingresó rápidamente al recinto. Ante las cámaras del programa Desayuno Americano (América Tv) alcanzó a decir: "Soy inocente y venimos a demostrarlo acá".

El ex participante y productor de GH estuvo acompañado por algunos familiares más cercanos y sus abogados. Según la investigación, el ex ganador del reality show habría integrado una banda que se dedicaba a reclutar, abusar y explotar sexualmente a varones, que en su mayoría habrían sido menores de edad.

El ex productor de Gran Hermano será juzgado por los delitos de presunta asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores.

La audiencia será encabezada por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, y los fiscales de la causa son Carlos Rívolo y Alejandra Mángano.

La fecha de inicio del juicio fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el 12 de agosto, luego de desestimar el pedido de la defensa de Corazza para suspender la fecha de inicio.

Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano, que tuvo lugar en el año 2001, y era conducido por la actriz Soledad Silveyra. Y luego trabajaba como productor del reality que se emite por Telefe.

Qué dijo Marcelo Corazza antes del inicio del juicio por corrupción de menores

"En el juicio me voy a defender. Voy a contar mi vida, soy inocente, no hablé nunca y me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia", indicó Marcelo Corazza en una nota con Intrusos (América Tv) un día previo al comienzo del juicio luego de mucho tiempo sin hablar ante la prensa.

"Quiero que termine todo este mal momento ya. Soy inocente y voy a demostrarlo en la Justicia que es donde tengo que demostrarlo", agregó el ex participante y productor de Gran Hermano sobre la investigación donde está acusado de presunta trata y corrupción de menores.

"Estoy apoyado por mi familia, amigos y la gente que me conoce. Estoy recuperándome", finalizó Marcelo Corazza antes de retirarse con su bicicleta sobre la contención que recibe de sus seres queridos en medio de la grave acusación en su contra.

