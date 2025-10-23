En vivo Radio La Red
Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida en Laferrere: cuál es la sospecha de la familia

Alma Milagros Malagreca, de 15 años, fue vista por última vez al salir del colegio en La Matanza el 20 de octubre. Exigen su regreso tras conocerse la principal hipótesis.

Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida en Laferrere. 

Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida en Laferrere. 

La localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, está movilizada por la desaparición de Alma Milagros Malagreca, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio y nunca regresó a su casa. Desde entonces, su familia, amigos y vecinos iniciaron una búsqueda contrarreloj que ya lleva más de 72 horas sin resultados concretos.

Según la denuncia presentada ante la Comisaría 1° Sur de Laferrere, Alma llevaba pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca al momento de desaparecer. La principal hipótesis de la familia es que la joven se habría ido con un hombre de 23 años, identificado como Matías Pajón, con quien habría iniciado una relación semanas atrás.

Matías, el padre de la adolescente, habló con los medios y contó entre lágrimas los últimos momentos antes de la desaparición. “Da miedo. Desapareció con un supuesto conocido, o que se está conociendo. Nosotros se lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No estábamos de acuerdo. No sabemos si se fue con él o está raptada. Queremos que la familia de él se acerque a ayudarnos”, dijo.

El hombre relató que recibió un llamado de la policía informándole que tenían datos sobre posibles domicilios en el kilómetro 38, donde podrían encontrarla. “Me dijeron que me iban a buscar si confirmaban las direcciones”, explicó.

Un vínculo prohibido y antecedentes preocupantes

El padre también brindó detalles de la relación entre su hija y el joven. “Ella se estaba queriendo conocer con un muchacho de 23 años, el cual como padre nosotros se lo prohibimos porque tiene 15 años. Hace 15 días se rateó del colegio y la encontraron en la casa de la abuela de él, en el barrio Don Juan”, contó.

Matías denunció públicamente al joven y lo acusó de habérsela llevado. “Tanto huevo tiene este pibe para no salir y dar la cara. Vení a hablar con el padre. Cuando lo llamé me dijo que era policía. Si es así, que tenga el valor de presentarse”, exigió.

El hombre asegura que la Justicia ya evalúa emitir un pedido de captura contra Pajón: “Me dijeron que hoy firmaban la orden para ponerle pedido de captura”, adelantó.

Movilización y desesperación familiar

La noche del martes, familiares, amigos y vecinos cortaron la Ruta 21 en Laferrere para reclamar por la aparición de Alma. Con carteles y cánticos, pidieron a las autoridades que refuercen el operativo de búsqueda y se difunda su foto en medios y redes sociales.

En paralelo, Iara Aylen, la hermana mayor de la adolescente, publicó un mensaje viral en redes: “Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Desde el 20/10 a las 12:20 saliendo del colegio. Ella está con pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca. Si alguien sabe algo, por favor avise. Dale Alma, ya se vino la noche, volvé a casa”.

Visiblemente angustiado, Matías aseguró que teme por la integridad de su hija y que continuará manifestándose hasta obtener respuestas: “Espero que aparezca rápido y que este pibe recapacite. Si es una historia de amor, que se entreguen, porque están lastimando a mucha gente”, expresó.

El hombre contó que recibe apoyo de la Policía y de la Justicia, y que mantendrá los reclamos públicos mientras no haya novedades. “Hoy corto de nuevo la Ruta 21 si hace falta. Hoy me toca a mí, pero mañana puede ser otro padre”, advirtió.

Cómo ayudar a encontrar a Alma

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Alma Milagros Malagreca se comunique con la Comisaría 1° Sur de Laferrere o con el 911.

La joven tiene 15 años, cabello castaño oscuro, contextura delgada y fue vista por última vez con pantalón negro, remera blanca y mochila azul y amarilla de Boca.

