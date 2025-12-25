Mica Tinelli reveló su particular deseo de Navidad tras un 2025 marcado por conflictos familiares y ruptura amorosa

Vale recordar que el escándalo que tuvo a la familia Tinelli en el ojo mediático incluyó un distanciamiento de Mica con su hermana menor Juana Tinelli, quien expuso públicamente internas del clan, mientras que junto junto a Cande se mantuvieron cercanas a su padre.

Por otro lado, el 2025 también fue un año complicado a nivel sentimental para la hija de Marcelo Tinelli. Ocurre que tras seis años en pareja con el futbolista Licha López, Micaela volvió a la soltería luego de varias idas y vueltas en la relación.

De esta manera, el mensaje de la empresaria textil puede interpretarse como un profundo deseo de reconectar con ella misma y encontrar durante 2026 la paz y tranquilidad espiritual que justamente no tuvo en este año que está terminando. Así, su carta a Papá Noel no hace más que enfocarse en el amor propio, la gratitud y la paz mental tan necesaria para todos.

Asimismo, en una clara demostración que banca incondicionalmente a su famoso padre y que junto a Cande conforman un tridente sólido e inseparable, Mica reposteó la Instagram Storie de Marcelo Tinelli junto a ella y su hermana a modo de saludo navideño agradeciendo a sus seguidores y declarándole todo su amor a sus dos primeras hijas. "Las amo muchos Mica y Cande Tinelli. Feliz Navidad para todos. Los amamos y siempre agradecidos por tanto amor de todos ustedes", escribió el conductor, a lo que ella le respondió con un contundente "los amo".

Mica Tinelli - saludo navideño

Por qué se terminó la relación de Micaela Tinelli y Licha López

En el mes de septiembre, Lisandro “Licha” López decidió romper el silencio y referirse públicamente, por primera vez, a la ruptura con Micaela Tinelli. Luego de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el futbolista explicó cómo atravesó el final del vínculo, cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar esa decisión y si existe o no alguna chance de volver a intentarlo.

La noticia de la separación había salido a la luz a mediados de agosto en LAM (América TV), donde se confirmó que el jugador de Belgrano de Córdoba y la hija mayor de Marcelo Tinelli habían dado por terminada una relación que se extendió durante seis años. Si bien no era la primera vez que se hablaba de crisis entre ellos, en esta oportunidad la decisión fue definitiva y sin marcha atrás.

De acuerdo a lo que se había comentado en distintas oportunidades, los desacuerdos y las diferencias no eran algo nuevo dentro de la pareja. A lo largo del tiempo, ambos atravesaron momentos de tensión y distanciamiento, pero siempre habían optado por intentar recomponer el vínculo y seguir adelante. Sin embargo, esta vez el desgaste fue mayor y las conversaciones no lograron revertir la situación, por lo que eligieron cerrar esa etapa de sus vidas.

En una entrevista con Radio Mitre, López se mostró sincero al describir cómo se sintió tras la ruptura. “La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años pero ahora estoy mejor. Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón”, expresó, dejando en claro que el final no estuvo marcado por conflictos ni enfrentamientos.

Además, el futbolista explicó cuáles fueron los factores determinantes que influyeron en la decisión. Según contó, la distancia y los distintos planes a futuro terminaron pesando más de lo esperado. “La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo”, aseguró con firmeza, descartando así cualquier posibilidad de reconciliación.

De esta manera, Licha López confirmó que, pese al cariño y al respeto mutuo que aún existe entre ambos, el capítulo con Mica Tinelli está cerrado. Cada uno seguirá su camino por separado, priorizando sus proyectos personales y profesionales, luego de una historia de amor que marcó una etapa importante en la vida de los dos y que, esta vez, llegó a su final sin vueltas.