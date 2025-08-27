AUH, AUE y PNC de ANSES: cuánto se suma con la Tarjeta Alimentar este mes

El pago se deposita en la misma fecha y cuenta en la que se cobra la AUH o prestación correspondiente. Esto significa que no hace falta inscribirse ni realizar un trámite extra, ya que ANSES lo acredita de forma automática.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos en el hogar:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Estos valores se suman directamente al haber mensual de la AUH, la AUE o la pensión correspondiente.

ANSES_pensiones

La combinación AUH + Tarjeta Alimentar

Uno de los puntos más destacados es el impacto combinado que tienen la AUH y la Tarjeta Alimentar en los ingresos de un hogar.

Por ejemplo, en septiembre 2025, una familia con dos hijos recibirá:

AUH : $92.065,27 por hijo: $184.130,54 en total .

Tarjeta Alimentar: $81.936.

En total, el ingreso mensual asciende a $266.066,54, sin contar otros beneficios adicionales como:

El 20% retenido de la AUH , que se cobra una vez al año tras presentar la Libreta AUH .

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a embarazadas y niños de hasta 3 años, que en septiembre es de $42.162.

¿Cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar?

Uno de los puntos a destacar es que el beneficio se acredita de forma automática, sin necesidad de hacer trámites.

Si la familia cobra la AUH o AUE en una cuenta bancaria , el monto de la Tarjeta Alimentar se deposita allí mismo.

Si perciben la prestación a través de una billetera virtual o tarjeta de débito, también se suma en la misma fecha.

De este modo, ANSES busca simplificar el acceso y evitar que los beneficiarios tengan que realizar gestiones adicionales.

Aumento del 1.9%: cuánto se cobra por prestación

Jubilación mínima : $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono) PNC por invalidez o vejez : $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono) PNC madre de siete hijos : $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

El refuerzo que paga ANSES para los jubilados y pensionados con haberes mínimos será de $70.000, el mismo monto que se otorgó en agosto. El bono de ANSES no es universal, sino que está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En septiembre 2025 lo cobrarán:

Jubilados que reciben el haber mínimo.

Pensionados por fallecimiento con un solo beneficio.

Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) .

. Pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Quienes tengan haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional, que decrece a medida que aumenta el ingreso, hasta desaparecer en los casos más altos.

Por otra parte, otras prestaciones quedaron de la siguiente manera: