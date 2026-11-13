Martín Migueles recibió una firme advertencia judicial tras el pedido de Mauro Icardi: "La tiene que cumplir"

Qué dijo Martín Migueles

Martín Migueles apuntó contra la China Suárez y aseguró que la actriz intentó instalar una versión sobre lo ocurrido con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. En diálogo con PrimiciasYA (América TV), el empresario relató cómo fue su encuentro con ella en la casa de los sueños.

La pareja de Wanda Nara contó que el primer contacto fue cordial, aunque cuestionó la actitud de la actriz: “Ella llegó haciéndose la buena. Se presentó conmigo. Me dio la mano. Y yo, como un tarad..., le digo: ‘¿cómo se puede cortar todo eso?’”.

Luego, Migueles describió una conversación que, según su testimonio, la China mantuvo con una de las hijas de la conductora y el futbolista. “Y ella le dice a [una de las menores]: ‘¿[La otra nena] ya le dijo lo que le comentó a Fernanda (Matera)?’”, sostuvo.

A partir de ese relato, Marina Calabró intervino para precisar su interpretación del intercambio: “Ella quería que la otra niña le dijera a la licenciada Matera que no había habido tal violencia, que era un invento de su hermana”.

Migueles coincidió con esa lectura y reforzó su acusación contra la actriz: “Sí, quería instalar esa idea”, afirmó. De esa manera, el empresario sostuvo que la China habría buscado influir en la versión de las niñas sobre el episodio.