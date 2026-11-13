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Martín Migueles recibió una firme advertencia judicial tras el pedido de Mauro Icardi: "La tiene que cumplir"

Trascendió que la Justicia rechazó la restricción solicitada por Mauro Icardi, pero le hizo una advertencia a Martín Migueles que deberá cumplir sí o sí.

13 nov 2026, 20:37
Martín Migueles recibió una firme advertencia judicial tras el pedido de Mauro Icardi: La tiene que cumplir

Martín Migueles recibió una firme advertencia judicial tras el pedido de Mauro Icardi: "La tiene que cumplir"

Martín Migueles recibió una firme advertencia judicial tras el pedido de Mauro Icardi: La tiene que cumplir

Martín Migueles recibió una firme advertencia judicial tras el pedido de Mauro Icardi: "La tiene que cumplir"

La Justicia no hizo lugar al pedido de Mauro Icardi para que se dictara una restricción de acercamiento de Martín Migueles hacia sus hijas. La solicitud se presentó a raíz del episodio ocurrido el viernes pasado en Nordelta, luego de que se conocieran imágenes en las que se observa a la pareja de Wanda Nara amenazando al futbolista.

Sin embargo, la resolución incluyó una advertencia dirigida al empresario, según informó Pía Shaw en SQP (América TV). Aunque no se concedió la perimetral solicitada por Icardi, Migueles deberá evitar comentarios negativos sobre él delante de las niñas.

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“De parte de Mauro Icardi habían pedido una perimetral que el juez decidió no dar. Lo que sí recibe es una advertencia: que no realice manifestaciones negativas de Mauro Icardi adelante de sus hijas. La tiene que cumplir”, explicó la periodista.

El pedido del futbolista se produjo tras el tenso enfrentamiento que mantuvo con Migueles en su casa de Nordelta. En las imágenes difundidas, se escucha al empresario lanzar una amenaza contra Icardi: “Te rompo la boca”.

Qué dijo Martín Migueles

Martín Migueles apuntó contra la China Suárez y aseguró que la actriz intentó instalar una versión sobre lo ocurrido con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. En diálogo con PrimiciasYA (América TV), el empresario relató cómo fue su encuentro con ella en la casa de los sueños.

La pareja de Wanda Nara contó que el primer contacto fue cordial, aunque cuestionó la actitud de la actriz: “Ella llegó haciéndose la buena. Se presentó conmigo. Me dio la mano. Y yo, como un tarad..., le digo: ‘¿cómo se puede cortar todo eso?’”.

Luego, Migueles describió una conversación que, según su testimonio, la China mantuvo con una de las hijas de la conductora y el futbolista. “Y ella le dice a [una de las menores]: ‘¿[La otra nena] ya le dijo lo que le comentó a Fernanda (Matera)?’”, sostuvo.

A partir de ese relato, Marina Calabró intervino para precisar su interpretación del intercambio: “Ella quería que la otra niña le dijera a la licenciada Matera que no había habido tal violencia, que era un invento de su hermana”.

Migueles coincidió con esa lectura y reforzó su acusación contra la actriz: “Sí, quería instalar esa idea”, afirmó. De esa manera, el empresario sostuvo que la China habría buscado influir en la versión de las niñas sobre el episodio.

     

 

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