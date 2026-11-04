Icardi estalló y mostró pruebas tras el pedido de Wanda Nara de prohibirle salir del país por la cuota alimentaria

“Lo único que aprobaron favorable para la otra parte es la liquidación de algo de alimentos que ya están pagos en la cuota de junio de 2026”, expresó respecto de los alimentos reclamados.

También se refirió al embargo de la vivienda y aseguró que corresponde a una causa diferente. “Embargo de la casa. Es otra causa y está apelado y pronto se levantará”, manifestó, anticipando un desenlace favorable según su propia interpretación.

Para cerrar esa primera publicación, el delantero lanzó un mensaje cargado de provocación: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata vayan a trabajar. Chimuertos!”.

En otro de los posteos, el novio de la China Suárez puso el foco en las firmas de una resolución judicial y lanzó fuertes descalificaciones. “Y como frutilla del postre, para terminar de enterrar a los chimuertos… Hay un pequeño detalle… La resolución de hoy 4/11/26 está firmada por Carlos y Gaston… En ninguna página está la firma de Adrian”, escribió.

El delantero continuó con un mensaje que incluyó apodos y una acusación de mentir: “Se ve que ser mitómano se contagia.. No vayan por ese camino que así terminó la Gachi, Pachi…”.

Sin bajar el tono, compartió otra historia en la que acompañó una imagen suya con un recorte del documento. Allí se veía la fecha de firma del 4 de noviembre de 2026, junto con los nombres Carlos y Gastón y referencias a sus cargos en la Cámara.

Sobre esa publicación, el futbolista sumó una nueva chicana: “Con esta me despido… No se puede competir contra principiantes, pero admito que me gusta tu confianza. Considerando tus resultados. Qué atrevida es la ignorancia”.

De esta manera, Icardi llevó nuevamente el enfrentamiento a sus redes sociales, aunque los fragmentos que exhibió no permiten establecer por sí solos el alcance de la resolución ni confirmar que haya quedado desmentida la versión sobre la restricción para salir del país.

Qué dijo Wanda Nara de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron un nuevo capítulo a su enfrentamiento judicial, luego de que a comienzos de octubre trascendiera la resolución de divorcio del Tribunal de Milán. Esta vez, la disputa combina el reclamo por la exposición de sus hijas en redes sociales con las diferencias por el pago de la cuota alimentaria.

El futbolista presentó un pedido formal para que se cumpla la prohibición de difundir los rostros de las menores. El planteo se produjo después de que Martín Migueles, pareja de Wanda, compartiera una publicación en la que aparecían las niñas.

En ese contexto, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a solicitar una restricción para impedir que su exmarido salga de la Argentina. Según informó Naiara Vecchio en X, el pedido está vinculado con una presunta deuda alimentaria.

“Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país”, precisó la periodista.

Ante esta información, el deportista respondió a los señalamientos y las restricciones para salir del país. El futbolista compartió una imagen de la decoración de Halloween y la acompañó con un mensaje dirigido a quienes difundieron esas versiones.

“Otra mentira que quisieron instalar sus voceros esta semana… Deudas, salida del país… ¿Cómo decían?”, escribió, en medio del conflicto con la mediática.

En su descargo, Icardi apeló a las decisiones de la Justicia para sostener su postura y cuestionar la información que había circulado. “Para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que siempre en dichas resoluciones dice todo lo contrario. Les mando un beso”, lanzó.

El delantero cerró la publicación con otra frase desafiante: “Espero ansioso cuál será la próxima mentira”.

Las diferencias sobre el importe definitivo de la cuota todavía no fueron resueltas. Mientras continúa esa discusión, se había establecido un monto provisorio que el delantero debía abonar. El nuevo reclamo de Wanda apunta a un supuesto incumplimiento de esa obligación desde abril.

Como antecedente, antes de viajar al exterior junto a la China Suárez, el futbolista había recurrido al juez para obtener una autorización de salida, que finalmente le fue concedida. Ahora, el reclamo alimentario vuelve a cruzarse con la disputa por las imágenes de sus hijas.