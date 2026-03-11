El marido de Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en Gran Hermano: "Degradante y denigrante"

Además, Damián reconoció que lo llamaron desde la producción del reality: “Estamos en contacto. Están diciendo que están evaluando cómo van a resolver esto. Yo les manifesté nuestro total repudio y pedimos la sanción máxima, que es que sea expulsada de la casa, porque esto ya excede el juego. Es muy grave lo que pasó hoy”.

Qué dijo la familia de Mavinga tras los dichos de Carmiña

En las redes sociales de Jenny Mavinga, los familiares de la participante emitieron un duro comunicado a través de las historias de Instagram.

“ Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga”, reza el comienzo del texto.

Luego, se refirieron a la repudiable comparación que hizo la periodista paraguaya y la analogía sobre la esclavitud: “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”.

“Por eso pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña, autora de los dichos, y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios. El racismo no puede tener lugar en ningún espacio. #NOAIRacismo”, sentenciaron los familiares de la jugadora nacida en la República Democrática del Congo.