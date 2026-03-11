El marido de Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en Gran Hermano: "Degradante y denigrante"
Luego de los comentarios racistas que Carmiña le hizo a Mavinga dentro de Gran Hermano Generación Dorada, el marido de la participante afectada decidió intervenir y llevar el conflicto al plano judicial.
El terrible comentario racista de Carmiña en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) contra Mavinga generó una fuerte ola de repercusiones tanto dentro de la casa como en las redes sociales.
“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco“, dijo la participante paraguaya a sus compañeros, mientras señalaba a Mavinga.
A raíz de los repudiables dichos, Damián, el marido de la jugadora congoleña, anunció que va a denunciar a la participante paraguaya en la Justicia. “Como familia estamos indignadísimos. Esperábamos algún comentario casual y no nos hubiera afectado tanto, pero esto de hablar por la espalda y decir semejante barbaridad...”, aseguró al aire de DDM (América).
El hombre aclaró que ya tomó cartas en el asunto: “Es algo anticonstitucional. Yo ya me estoy asesorando con abogados. Mañana a primera hora metemos una denuncia penal. Esto no puede quedar impune. No solo hablo por Jenny, hablo por toda la comunidad de color, que hay mucha gente viviendo en el país y realmente es indignante, degradante y denigrante”.
Además, Damián reconoció que lo llamaron desde la producción del reality: “Estamos en contacto. Están diciendo que están evaluando cómo van a resolver esto. Yo les manifesté nuestro total repudio y pedimos la sanción máxima, que es que sea expulsada de la casa, porque esto ya excede el juego. Es muy grave lo que pasó hoy”.
Qué dijo la familia de Mavinga tras los dichos de Carmiña
En las redes sociales de Jenny Mavinga, los familiares de la participante emitieron un duro comunicado a través de las historias de Instagram.
“ Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga”, reza el comienzo del texto.
Luego, se refirieron a la repudiable comparación que hizo la periodista paraguaya y la analogía sobre la esclavitud: “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”.
“Por eso pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña, autora de los dichos, y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios. El racismo no puede tener lugar en ningún espacio. #NOAIRacismo”, sentenciaron los familiares de la jugadora nacida en la República Democrática del Congo.