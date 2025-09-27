A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN PELOS EN LA LENGUA

Yanina Latorre cuestionó duramente a la China Suárez tras exponer a su hija Rufina en las redes

La conductora no se guardó nada y desató una fuerte polémica al apuntar contra la actriz, en medio de las críticas por la exposición de su hija mayor. Aquí, la letal crítica de Yanina Latorre a la China Suárez.

27 sept 2025, 09:00
Yanina Latorre cuestionó duramente a la China Suárez tras exponer a su hija Rufina en las redes
Yanina Latorre cuestionó duramente a la China Suárez tras exponer a su hija Rufina en las redes

Yanina Latorre cuestionó duramente a la China Suárez tras exponer a su hija Rufina en las redes

Como es habitual, Yanina Latorre no le pierde pisada a los personajes más mediáticos del país dando su opinión sobre lo que hacen o dejan de hacer. Y en las últimas horas, la China Suárez volvió a estar en el centro de la polémica a pesar de haber regresado a Turquía.

Ocurre que la ex Casi Ángeles viajó junto a Rufina Cabré, la mayor de sus tres hijos, y ni bien llegaron a Estambul grabaron un par de videos en Tik Tok que en pocos minutos se volvieron virales.

Leé también

Majo Martino protagonizó un accidente en SQP y alertó a todos sus compañeros: "Es la segunda vez"

Majo Martino protagonizó un accidente en SQP y alertó a sus compañeros: Es la segunda vez

Allí, la actriz grabó una charla con su hija sobre cómo hacerle frente a las críticas y la importancia del amor propio para que los comentarios de los demás no les afecten. Como era suponer, el contenido generó tanto aplausos como feroces críticas.

Y la conductora de SQP (América TV) fue justamente una de las principales voces que cuestionaron la actitud de Eugenia China Suárez al exponer de esa manera a su hija de tan solo 12 años de edad.

TW Yanina Latorre - cuestionamiento a China Suárez

Fue a través de su cuenta de X -ex Twitter- donde Yanina Latorre expuso su postura sobre esta situación de que la actriz haya mostrado a su hija en redes hablando de un tema realmente sensible.

"A ver, el hate está mal y la cancelación también, pero, ¿este video es necesario? ¿Exponer así a la niña?", expresó Latorre junto a uno de los videos en cuestión y generando un fuerte debate entre los internautas.

Pero claro que eso no fue todo. Porque a continuación la también angelita se preguntó abiertamente "¿No puede tener una conversación con su hija sin grabarla? Se victimiza… a la nena se la ve triste. Después se queja de los medios".

De esta manera, la discusión volvió a encenderse alrededor de las celebridades que muestran su vida privada en redes y la mirada del público sobre qué está bien compartir, sobre todo cuando hay chicos de por medio. El tema de hasta dónde llega la transparencia y dónde empieza la exposición sigue sobre la mesa, y esta vez la que quedó en el centro de la escena fue la China Suárez con su vínculo entre sus seguidores y los medios.

China Suárez y Rufina Cabré

Cuáles fueron los polémicos videos de la China Suárez con su hija Rufina que cuestionó Yanina Latorre

La actriz decidió mostrar parte de su viaje a través de varios videos en TikTok. En esas publicaciones no solo retrató las largas horas de traslado, sino que también se animó a participar con su hija de algunos de los trends más populares del momento, encontrando un rato de diversión en medio de la rutina.

Lo llamativo llegó después, cuando sorprendió al contar que fue la propia Rufina quien le pidió grabar contenido juntas, aunque con una condición: que los clips no quedaran fijos en el feed, sino únicamente en las historias de la plataforma. El motivo tenía que ver con la preocupación de la niña por las críticas hacia su madre.

“Rufi me pidió si el video anterior (trend) lo podíamos subir a stories. ‘¿Y qué me dijiste?’", relató la China al recordar ese instante. “Para que no te hagan burla”, respondió su hija, temerosa de los comentarios negativos que suelen aparecer en redes y que tanto la afectan a ella.

Embed

Esa respuesta tocó una fibra sensible en la actriz, quien decidió abrirse y compartir con su hija una reflexión: “Mi amor, no te tiene que importar. Me hacen burla desde que tengo 15 años, desde Casi Ángeles: que estaba más gorda, más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal… Siempre fue así. Vos tenés que estar feliz porque a mí no me afecta. Vos sabés quién soy”.

La conversación siguió y la China reforzó su mensaje: “No es importante lo que digan los demás que no te conocen. A mí me importan ustedes, mi familia, mis amigos -que son pocos, pero bueno-. El resto… Pensá que todo eso no va a desaparecer: el hate, las cosas feas, los chismes. Lo importante es que vos y yo podamos hablar de todo”.

Embed

En ese momento, Rufina no dudó en preguntar: “¿Para qué tiran hate si no saben quién es?”. “Esa respuesta no la vas a tener nunca. Hay que hacerse fuerte y entender que eso no es parte de tu vida. Yo lo leo y no lo tomo personal, estoy como blindada hace muchos años”, explicó la actriz.

La niña volvió a insistir: “Que no tiren hate si no saben quién es…”, a lo que su mamá retrucó: “¿Y quién soy?”. Rufina, con ternura y firmeza, cerró la charla: “Una mamá buena, una persona buena. Y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace doce años y nada de lo que dicen es verdad”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre China Suárez Rufina Cabré

Lo más visto