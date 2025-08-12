El emocionante mensaje de Marta Fort al cumplir su gran sueño a los 21 años: "Acabo de..."

En tanto, en una segunda historia virtual la hermana melliza de Felipe Fort se mostró agradecida con todos los mensajes de felicitaciones que comenzó a recibir casi de manera inmediata.

"Muchas gracias por los mensajes. Los que me conocen saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza que no pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás pero que valen la pena", confesó dejando entrever las angustias del pasado que aún hoy la acompañan.

No obstante, con una mirada claramente positiva y mirando al futuro que ya comenzó a forjarse, Marta Fort sentenció llena de emoción que "se viene una nueva etapa" en su vida.

Marta Fort contó las señales que recibe de Ricardo Fort desde su muerte: “Mi guía”

A más de diez años del fallecimiento de Ricardo Fort, su hija Marta habló sobre el vínculo especial que mantiene con el recordado empresario chocolatero y las señales que siente recibir de él.

En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, la joven de 21 años se sinceró sobre esta conexión que, según asegura, no se interrumpió con su partida en noviembre de 2013, cuando Fort tenía 45 años. “Es como mi guía”, expresó con emoción.

“Siempre dije que, aunque no pueda verlo físicamente, nunca sentí que su presencia no estuviera. Siempre percibí su energía y alguna señal”, relató.

Consultada sobre los momentos en los que logra conectar con su padre, Marta contó: “En situaciones donde necesito una opinión, cuando estoy confundida o triste, le pregunto si estaría bien o no lo que estoy haciendo. Pienso mucho cómo actuaría él en algunos casos. A veces son sueños o señales que me sorprenden, cosas locas”.

La joven recordó episodios concretos: “Me pasó mucho con la música: estar hablando de él y que justo suene una canción que él cantaba. Son señales así”.

Sobre la figura de Ricardo Fort, Marta destacó: “Tenía una energía que nadie va a poder olvidar. Era una presencia muy fuerte. No creo que nadie pueda borrar o igualar cómo era él”.

Al reflexionar sobre su muerte, confesó: “A veces me pone triste, pero más por melancolía, por los buenos momentos que vivimos. La conexión que siento ahora es más pacífica. En sus últimos días sufrió mucho por muchas cosas, y siento que ahora puede tener una energía más relajada, que está en paz”.

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013 en una clínica de Buenos Aires, víctima de un paro cardíaco provocado por una hemorragia gastrointestinal. En sus últimos años atravesaba fuertes dolores debido a una lesión en la rodilla que lo mantenía bajo un tratamiento médico estricto.

Tras su partida, sus hijos Marta y Felipe quedaron al cuidado de Gustavo Martínez, gran amigo y compañero de Fort, quien falleció en febrero de 2022 tras caer del balcón de su departamento en Belgrano.