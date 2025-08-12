En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar con aumento: cuánto cobrás en agosto por cada hijo

ANSES confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar con el aumento de agosto 2025. Según la cantidad de hijos, ¿cuánto gana una familia?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó agosto con novedades para millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, ambos beneficios no recibirán aumento oficial este mes un aumento oficial, que impacta de manera directa en el ingreso mensual.

ANSES: así es el préstamo exprés para AUH y SUAF con acreditación en minutos

El incremento forma parte de la actualización por movilidad, que ajusta los montos en función de la inflación. Esto significa que la AUH y la Tarjeta Alimentar suben juntas, generando un ingreso combinado que, para algunos hogares, supera los $140.000 en un solo pago.

Así queda la AUH en agosto

Con la suba vigente, la AUH en agosto 2025 tiene los siguientes valores:

  • Monto bruto por hijo: $111.140

  • Monto que se cobra en el mes (80%): $88.912

  • Retención mensual (20%): $22.228, que se acumula y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de AUH por hijo con discapacidad, los montos son mayores:

  • Monto bruto: $358.545

  • Monto mensual a cobrar (80%): $286.836

  • Retención mensual (20%): $71.709.

Es importante remarcar que este 20% retenido no se pierde, sino que se acumula y se paga como un bono anual cuando la familia presenta la Libreta AUH en ANSES, acreditando la escolaridad y los controles de salud.

AUH_credito

Montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

La Tarjeta Alimentar también recibe aumento este mes, con los siguientes valores según cantidad de hijos:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita de manera automática junto con la AUH para quienes tengan hijos menores de 14 años, o sin límite de edad en caso de AUH por discapacidad.

Cuánto cobrás en agosto según la cantidad de hijos

Al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar, los montos totales a cobrar en agosto 2025 quedan así:

  • 1 hijo: $88.912 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $141.162

  • 2 hijos: $177.824 (AUH) + $81.936 (Alimentar) = $259.760

  • 3 hijos: $266.736 (AUH) + $108.062 (Alimentar) = $374.798

En los casos de AUH por discapacidad, los ingresos son todavía mayores, ya que el monto base por hijo es más de tres veces el de la AUH general.

¿Quiénes reciben AUH y Tarjeta Alimentar?

Los beneficiarios que reciben el combo AUH + Tarjeta Alimentar son:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años.

  • Titulares de AUH sin límite de edad para hijos con discapacidad.

  • Titulares de Asignación por Embarazo (AUE), que cobran el monto de Alimentar correspondiente a un hijo.

En todos los casos, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibirla.

anses alimen

El extra que pocos cobran: Complemento Leche

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, ANSES paga el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, un monto adicional que en agosto es de $42.162 y se acredita automáticamente a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 3 años.

  • Titulares de Asignación por Embarazo.

Con este extra, una madre con un hijo menor de 3 años y AUH puede recibir en agosto $183.324 en total.

Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar agosto 2025

ANSES estableció el siguiente cronograma oficial para el pago de la AUH y la Tarjeta Alimentar en agosto. Las fechas dependen de la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto

  • DNI terminados en 1: 11 de agosto

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto

  • DNI terminados en 3: 13 de agosto

  • DNI terminados en 4: 14 de agosto

  • DNI terminados en 5: 15 de agosto

  • DNI terminados en 6: 18 de agosto

  • DNI terminados en 7: 19 de agosto

  • DNI terminados en 8: 20 de agosto

  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

En la misma fecha se acreditan tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar y, en caso de corresponder, el Complemento Leche.

¿Cómo saber si cobrás Tarjeta Alimentar?

Si sos titular de AUH o AUE y cumplís los requisitos, el pago se hace de forma automática. Para confirmar si lo estás recibiendo, podés:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección "Hijos" y verificar si figura la Tarjeta Alimentar.

  • Consultar el recibo de haberes, donde debe aparecer el concepto “Alimentar” con el monto correspondiente.

AUH: qué pasa con el 20% retenido

Uno de los puntos clave de la AUH es que el 20% retenido cada mes se paga una vez al año como bono acumulado. En agosto 2025, ANSES continúa recibiendo la Libreta AUH 2024, que se puede presentar:

  • De forma virtual en Mi ANSES, subiendo la foto del formulario firmado por la escuela y el centro de salud.

  • De manera presencial, con turno previo, en oficinas de ANSES.

El monto acumulado puede superar los $165.000 por hijo, dependiendo de los aumentos recibidos durante el año.

