El revelador consejo de Soledad Pastorutti a Pedro Rosemblat tras su casamiento con Lali Espósito: "Dale..."

Por último, Soledad fue al grano y le dejó una recomendación para llevar adelante su matrimonio: “Solo te digo, dale alas que el resto viene solo”. Pedro recibió el consejo con humor y complicidad, y cerró el intercambio con una respuesta breve: “Te tomo el consejo”.

Cómo fue la charla íntima que Soledad Pastorutti tuvo con Messi antes de cantar en su despedida

Soledad Pastorutti recordó uno de los episodios más emotivos de su trayectoria artística: la interpretación de "Brindis" que le dedicó a Lionel Messi durante el homenaje de despedida del futbolista de la Selección Argentina en el estadio Monumental. A casi un mes de aquella presentación, la cantante decidió revelar cómo surgió ese momento tan especial y contó detalles de una charla que había mantenido con el capitán argentino en Miami.

Durante su visita a Vuelta y Media, el programa que conduce Sebastián Wainraich por Urbana Play, La Sole repasó las circunstancias que rodearon aquel encuentro con el rosarino. En una conversación en la que mezcló recuerdos y anécdotas, la artista reveló una actitud del futbolista que no esperaba y explicó por qué aquella experiencia tuvo un significado que fue mucho más allá de su participación musical.

"Cuando terminamos de grabar el disco nos fuimos a ver el Inter Miami", relató la cantante al recordar uno de sus viajes a Estados Unidos. Sin embargo, aquella visita al estadio no terminó como esperaba, ya que no tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con Messi ni con Antonela Roccuzzo.

"Ese día, después del partido, no pudimos cruzar un saludo ni con Antonela ni con Leo", explicó. A propósito de ese vínculo, la artista quiso dejar en claro que no tiene una amistad íntima con la pareja, aunque sí existe una relación de cordialidad. "Yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo", comentó entre risas.

La posibilidad de conocerlos finalmente apareció a partir de una iniciativa del propio campeón del mundo, que decidió invitarlos a presenciar una práctica del equipo estadounidense. "Leo me dijo: 'Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento, los invitamos'", recordó Pastorutti sobre aquella propuesta inesperada.

Si bien las condiciones climáticas impidieron que el entrenamiento se desarrollara con normalidad, eso no frustró el encuentro que tanto esperaba la cantante. "Se suspendió el entrenamiento porque había tormenta eléctrica, pero tuvimos una linda charla", contó sobre la conversación que pudo mantener con el futbolista.

Fue durante ese intercambio cuando Messi le adelantó que tenía pensado utilizar una de sus canciones para acompañar una publicación especial. "Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música", reveló Soledad, quien decidió no indagar demasiado sobre el contenido de ese mensaje y esperar a descubrirlo por su cuenta.

La sorpresa llegó tiempo después, cuando el capitán argentino compartió una publicación vinculada con su despedida de la Selección y eligió "Brindis" como banda sonora. "Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con 'Brindis' y yo casi me muero", confesó la artista al recordar la emoción que le provocó aquella elección.

La utilización de esa canción también despertó en ella la memoria de otro momento muy importante de su carrera, cuando tuvo la oportunidad de interpretar el mismo tema frente a Diego Armando Maradona. "Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto", expresó, sorprendida por la coincidencia entre dos figuras fundamentales de la historia argentina.

Por eso, cuando finalmente llegó el momento de cantar en el Monumental durante el homenaje a Messi, la experiencia tuvo para ella una carga emocional especial. No se trató solamente de interpretar uno de sus temas más reconocidos, sino de formar parte de una despedida histórica para el máximo referente de la Selección Argentina.

Al recordar aquella jornada, Pastorutti también destacó la calidad humana del futbolista y la manera en la que se sintió recibida durante el encuentro en Miami. Para la cantante, ese aspecto terminó siendo incluso más importante que el reconocimiento artístico que significó que Messi eligiera una canción de su repertorio. "Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero", aseguró.

Finalmente, La Sole dejó en claro que su admiración por el rosarino no está relacionada con la posibilidad de conseguir una foto juntos ni con la cercanía que pueda tener con él. Su valoración pasa, principalmente, por la persona que encontró detrás de la figura pública y deportiva. "A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso", concluyó.