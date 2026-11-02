A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡FELICIDADES!

Stephanie Demner y Guido Pella fueron padres por segunda vez: la primera foto de Jazmín

Stephanie Demner y Guido Pella recibieron a su segunda hija este lunes y compartieron en redes una tierna postal para anunciar su llegada y celebrar en familia.

2 nov 2026, 21:25
stephanie demner y guido pella
stephanie demner y guido pella

La familia de Stephanie Demner y Guido Pella tiene un nuevo motivo para celebrar. Este lunes 2 de noviembre, la modelo y el extenista se convirtieron nuevamente en padres con la llegada de Jazmín, su segunda hija, y no tardaron en compartir la felicidad con sus seguidores.

La encargada de dar la noticia fue la propia Stephanie, quien publicó en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de la recién nacida. En una de las postales más tiernas se pueden ver los pequeños pies de la bebé junto a la pulsera identificatoria del Sanatorio, una escena que rápidamente despertó miles de reacciones.

Leé también

El tierno video con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el sexo de su bebé desde Disney

El tierno video con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el sexo de su bebé desde Disney

"Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón", escribió la influencer junto a las fotos.

Cómo vivieron Stephanie Demner y Guido Pella la llegada de su segunda hija

La llegada de Jazmín completa una familia que comenzó a crecer en 2022, cuando Stephanie y Guido recibieron a Arianna, su primera hija. Desde entonces, ambos compartieron distintos momentos de su vida familiar y, meses atrás, volvieron a emocionar a sus seguidores al anunciar que estaban esperando otro bebé.

La noticia del embarazo se conoció en mayo y, a partir de ese momento, la modelo fue mostrando distintas etapas del proceso. Con la naturalidad que suele caracterizar sus publicaciones, habló tanto de la ilusión por la llegada de la pequeña como de las exigencias físicas que atravesó durante el último tramo de la gestación.

También había contado que, para este segundo nacimiento, tomaría la decisión de volver a tener una cesárea, tal como había ocurrido con Arianna.

Ahora, con Jazmín en brazos, Stephanie y Guido comienzan una nueva etapa como familia de cuatro.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Stephanie Demner Guido Pella

Lo más visto