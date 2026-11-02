Stephanie Demner y Guido Pella fueron padres por segunda vez: la primera foto de Jazmín

La noticia del embarazo se conoció en mayo y, a partir de ese momento, la modelo fue mostrando distintas etapas del proceso. Con la naturalidad que suele caracterizar sus publicaciones, habló tanto de la ilusión por la llegada de la pequeña como de las exigencias físicas que atravesó durante el último tramo de la gestación.

También había contado que, para este segundo nacimiento, tomaría la decisión de volver a tener una cesárea, tal como había ocurrido con Arianna.

Ahora, con Jazmín en brazos, Stephanie y Guido comienzan una nueva etapa como familia de cuatro.