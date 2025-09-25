Quién es la hermana de Lara y por qué la están señalando en el triple crimen narco: sus secretos y lujos

En un segundo video, Agostina compartió imágenes de Lara mientras dormía en lo de su abuela. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale XFAVOR Lara”, dice el mensaje que acompaña la grabación.

HERMANA LARA

Amenazas y mensajes en redes: el temor de la familia de Lara

Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, la menor de las víctimas, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente que fue blanco de amenazas en medio del duelo. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió en un posteo que ahora forma parte de la investigación judicial.

La joven aseguró que su familia fue atacada desde una moto: “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, agregó en otra publicación. Luz, prima de Lara, ratificó ante los medios que en la noche del martes “tirotearon la casa” ubicada en los monoblocks 4 y 5 de La Tablada, aunque no había nadie en el interior en ese momento.

lara crimen

Estos mensajes son analizados por la Justicia para establecer si tienen relación directa con el triple crimen, que según la principal hipótesis se trataría de una venganza narco. La investigación apunta a que las jóvenes fueron engañadas con una propuesta de dinero y que el móvil estaría vinculado a un presunto robo de cocaína perteneciente a una banda de narcotráfico liderada por un narco peruano que se encuentra prófugo.

Entre sospechas y exhibición de lujos en redes

La exposición de Agostina en redes sociales también llamó la atención de los investigadores y de los medios. La joven suele compartir imágenes en las que se la ve con ropa de marcas exclusivas, viajes y salidas nocturnas. Para los familiares de Lara, este es un punto sensible: algunos vecinos la señalan como alguien que “sabía más de lo que decía” sobre las actividades de la menor y sus amistades.

Sin embargo, hasta el momento no hay elementos que la vinculen directamente con la planificación del crimen. Su testimonio será clave para reconstruir las últimas horas de las víctimas y esclarecer si hubo un engaño previo para llevarlas hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas.

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Brenda, Lara y Morena

La investigación ya sabe que las tres chicas tomaron una camioneta a 150 metros de la rotonda de la Avenida Crovara y la ruta 3. Desde allí - por causas que se están averiguando especialmente- fueron hasta la villa 1-11-14 en la zona sur oeste de la ciudad de Buenos Aires.

La Policía cree que fueron llevadas a la zona denominada como "el área peruana", en donde grupos narcos de esa nacionalidad dominan. En contraste con la zona más próxima a la cancha de San Lorenzo, en donde predominan los habitantes de nacionalidad argentina.