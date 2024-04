Reabre la peluquería en donde un colorista mató a su compañero

Por ello, Verdini decidió que no estará trabajando los primeros días, luego de la reapertura.

Verdini, acompañado del abogado Alejandro Cipolla, aseguró que sigue agobiado por la idea de que Abel Guzmán aparezca por sorpresa en su peluquería e intente asesinarlo: “Todo el tiempo, de hecho, estoy pensando en eso”, confesó.

“Es una pesadilla lo que estoy viviendo. Todavía no me puedo recuperar, (Abel Guzmán) sigue prófugo y eso me tiene intranquilo, estoy todo el tiempo mirando a todos lados”, lamentó y aseveró que sus empleados se sienten igual, pero decidieron que van a continuar.

Al intentar hablar sobre el asesinato contestó: “Fue todo tan rápido que es shockeante. Cuando él saca el arma, más allá del disparo, ese es el momento que no me puedo sacar de la cabeza. Nadie le hizo nada tan grave como para que sacara un arma. Cuando me voy a dormir, me acuerdo de ese momento”.

Facundo Verdini contó que les dijo Abel Guzmán

También describió el instante antes del disparo. “Cuando él saca el arma, nos empieza a acomodar, nos empieza a decir, ‘vos, callate’. Yo me levanto, le digo ‘calmate’. Todos nos quedamos quietos porque, ¿si te sacan un arma qué haces? Le dice ‘no grités’ a la chica, nos dijo ‘vos te sentás acá, y vos acá'”, detalló.

El propietario, al día siguiente del hecho, descubrió que él también pudo haberse convertido en una víctima: “Cada vez que miro el video me doy cuenta de que me quiso gatillar, me vino a buscar”, reveló. Verdini no sabía que Guzmán solo escuchó pasos, pero no imaginó que estuvo tan cerca de la muerte.

Por otro lado, Cipolla aclaró que la peluquería del propietario recibirá a los clientes con normalidad. “Que se quede tranquila toda la gente, las peluquerías van a funcionar”, remarcó.

En las últimas horas, Interpol emitió una alerta roja para encontrar y capturar a Abel Guzmán, el colorista que asesinó a su compañero en una peluquería del barrio porteño de Recoleta.