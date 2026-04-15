Revelan cómo murió la beba hallada en la facultad de La Plata: el preocupante estado de la madre y un video inesperado

Las últimas horas fueron reveladoras en el caso de la beba que fue encontrada muerta, junto a su libreta de nacimiento, en una obra en construcción dentro de un predio de la Universidad Nacional de La Plata.
La autopsia arrojó los primeros datos clave sobre el fallecimiento de la beba encontrada en un predio de la UNLP.
La madre de la beba fue imputada por homicidio agravado por el vínculo.
Las últimas horas fueron reveladoras en el caso de la beba que fue encontrada muerta, junto a su libreta de nacimiento, en una obra en construcción dentro de un predio de la Universidad Nacional de La Plata.
Los resultados preliminares determinaron que el deceso de la criatura, de aproximadamente dos meses y medio, se produjo a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda.
Asimismo, los peritos descartaron la existencia de signos de violencia mecánica, como golpes o heridas, lo que permite inferir que no hubo una agresión física directa por parte de la madre, de 32 años, quien fue imputada por homicidio agravado por el vínculo.
En esa línea, la principal hipótesis de los investigadores es que la menor habría sido abandonada con vida durante el fin de semana en la Facultad de Arquitectura, en la ciudad.
Simultáneamente, en medio de la conmoción, se difundió un video que se volvió viral en redes sociales, en el que se observa a la madre, identificada como C.V.R., de nacionalidad chilena, sosteniendo a su hija en brazos mientras bailaba.
Un punto clave en la investigación es el estado de salud mental de la mujer. Tras ser localizada y detenida en la zona de 1 y 45, C.V.R. no fue trasladada a una dependencia policial común, sino que fue derivada a un centro médico psiquiátrico, ya que cuenta con un diagnóstico previo de esquizofrenia.
Según informó el portal 0221, la mujer habría interrumpido su medicación durante el embarazo y el período de lactancia, por lo que no se descarta que esa situación haya incidido en el desenlace fatal de la menor.
La causa, que en un primer momento fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, fue recaratulada por decisión del Juzgado Federal N°1 de La Plata, bajo la órbita del juez Alejo Ramos Padilla. En tanto, se aguardan estudios complementarios de la autopsia para precisar con mayor exactitud las circunstancias del fallecimiento.