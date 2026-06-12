Conmoción en vivo: la desgarradora frase de la mamá de Agostina Vega que impactó a Mariana Fabbiani

Sin embargo, uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando la conductora quiso saber cómo se encuentra actualmente Melisa, quien permanece internada desde el crimen de su hija.

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“Sigue tu hija internada. Quiero saber cómo está ella. ¿Está consciente? ¿Está sedada? ¿Cuál es el estado de salud?”, preguntó Mariana Fabbiani, preocupada por la situación.

Ante esa consulta, Miguel describió el complejo cuadro emocional que enfrenta su hija y reveló que todavía no logra procesar la pérdida de Agostina. “El estado de ella, psicológicamente, es complicado. Está viviendo una realidad paralela. Ella cree que su hija va a volver”, expresó con profundo dolor.

Luego, profundizó sobre esa situación y contó que Melisa repite una y otra vez una frase que evidencia el difícil momento que atraviesa. “Dice todo el tiempo que Agostina va a volver”, señaló.

Asimismo, explicó que, pese a su delicado estado, la mujer estuvo presente durante los últimos adioses a la adolescente. Según detalló, asistió tanto al velorio como al entierro, aunque bajo medicación. “Melisa estuvo en el velorio y en el entierro de mi nieta, pero estaba sedada y no asume la realidad”, aseguró.

Por último, Miguel describió cómo son los altibajos emocionales que enfrenta su hija desde la tragedia. “Hay días que está bien y hay días que está mal. No termina de asumir que Agostina está muerta”, concluyó ante una visiblemente conmovida Mariana Fabbiani.

MAriana Fabbiani y el abuelo de Agostina Vega - captura DDM

Cuál fue la dura revelación que hizo la abuela de Agostina Vega en el programa de Mariana Fabbiani

Días antes, en una entrevista concedida también a DDM (América TV), Elizabeth Heredia, abuela de Agostina Vega, había expuesto el profundo dolor que atraviesa toda la familia tras el crimen de la adolescente y detalló las graves consecuencias que la tragedia tuvo en cada uno de sus integrantes.

Durante la charla, la mujer reveló que su esposo, Miguel, debió realizarse controles médicos debido al fuerte estrés generado por la situación, una preocupación que se intensificó por los problemas cardíacos que ya padecía. Asimismo, contó que su hija, la mamá de Agostina, permanece internada mientras intenta sobrellevar el devastador golpe emocional que significó la pérdida de su hija. Según explicó, sólo dejó momentáneamente el centro de salud para asistir al entierro.

“Ella no está bien. O sea, ella clínicamente está bien, pero psicológicamente está muy mal”, expresó con visible angustia.

En otro momento de la entrevista, Elizabeth se refirió a las especulaciones que surgieron en torno al caso y rechazó de manera contundente las versiones que hablaban de un supuesto ajuste de cuentas. La mujer insistió en que tanto su hija como su nieta fueron víctimas y cuestionó duramente a quienes eligieron poner el foco sobre ellas en lugar de señalar al responsable del crimen.

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“Es una carnicería lo que están haciendo con ella... Mi hija y mi nieta eran víctimas. Siempre fueron víctimas y en vez de mirar al asesino, a la persona que le quitó la vida a mi nieta, están juzgándola todo el tiempo”, manifestó.

Además, recordó cómo comenzaron a surgir las sospechas sobre Claudio Barrelier. Según relató, recién el domingo por la tarde un remisero aportó datos sobre el sitio donde había dejado a Agostina y brindó detalles de la persona que estaba junto a ella. Esa información resultó clave para que la familia empezara a reconstruir las últimas horas de la adolescente y descubriera hechos que aún hoy les cuesta asimilar.

Conmovida, la abuela reveló que el acusado continuaba manteniendo contacto con los familiares mientras fingía no saber nada sobre el paradero de la joven.

“Ella le escribió para preguntarle si mi nieta se había contactado de alguna forma con él... y él siempre dijo que no. Le dijo que no mientras la estaba matando a mi nieta”, recordó con dolor.

Por último, Elizabeth explicó que Barrelier era considerado una persona de confianza dentro del entorno familiar, razón por la que jamás sospecharon de él en un primer momento. También lamentó la respuesta que recibieron cuando intentaron denunciar la desaparición y sostuvo que no obtuvieron la atención necesaria por parte de las autoridades.

“Porque a ella no la escucharon. No, porque no le dieron bola. Ella cuando fue a denunciar no le dieron pelota, o sea, en ese primer momento no le dieron bola”, concluyó.