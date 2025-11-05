San Ignacio: un policía rescató a su hija de 18 años de una red de trata e investigan cómo funcionaba. 

Embed

La madre de la joven relató al medio local Radio Up que su hija le había dicho que había conseguido un trabajo en el municipio y que se iba a quedar unos días allí. “Mi hija me había dicho que consiguió un trabajo en ese municipio. Al otro día de haberse ido, me entero que mi marido, que es policía, tuvo un procedimiento en el lugar”, contó con angustia.

Luego del hallazgo, el padre —miembro de la Policía de Misiones— realizó una denuncia en la Comisaría de San Ignacio. Según explicó, la joven le relató parte de lo sucedido durante una conversación telefónica. “Ella me contó todo lo que pasó. A partir de ahí decidí ir a buscarla porque me sentí muy preocupado. Una vez que la saqué de ahí me di cuenta que nos siguieron, porque recibió un llamado en privado”, explicó el hombre.

De acuerdo con fuentes policiales, interviene el Juzgado de Instrucción N°2 de Jardín América, y los tres hombres involucrados fueron demorados el mismo día del rescate. Entre los sospechosos, se encontraría un sargento identificado como Carlos D., aunque por el momento no hay detenidos formales, según explicaron en A24.

Captura Un policía rescató a su hija de 18 años luego de recibir un llamado en el que la joven le pedía ayuda.

El diálogo entre padre e hija

El policía también reveló que, al día siguiente del rescate, la joven fue llevada nuevamente al mismo lugar, lo que lo llevó a insistir en la denuncia formal. “Después de escuchar las explicaciones de mi hija, pedí la presencia de mis camaradas e hicimos la denuncia correspondiente”, relató.

Finalmente, el padre expresó el dolor que le produjo el hallazgo: “La verdad me dolió mucho esto. Sé que cuando hicimos el procedimiento para rescatar a mi hija, encontré a un camarada que era uno de los tres hombres que estaban con ella.”

Investigación judicial en curso

El caso generó una fuerte conmoción en San Ignacio y en toda la provincia de Misiones. Las autoridades judiciales confirmaron que se están tomando diligencias para esclarecer lo ocurrido y que la investigación continúa bajo estricta reserva.

Fuentes policiales informaron que en las próximas horas podrían tomarse nuevas declaraciones y aplicarse medidas adicionales a los involucrados, mientras se intenta determinar si hubo delitos de índole sexual o abuso de autoridad.