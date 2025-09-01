"Ayelén Paleo conocía todo": Elizabeth Rodrigo, cada vez más complicada por una presunta red de trata

En paralelo, otra testigo habría afirmado que “Ayelén Paleo sabía todo, lo tenía en su libreta”. A su vez, el periodista Mauro Szeta advirtió: “Lo que complica a la mamá de Ayelén es que sus fotos después son las que se subieron a la red de trata, ahora lo que no se sabe es si se hizo sabiendo”.

Una de las mujeres que se contactó con Varela también expresó: “Hice fotos con la mamá de Ayelén Paleo, tengo miedo de que se viralicen fotos mías que no autoricé”.

De confirmarse, estos dichos podrían abrir nuevas líneas de investigación y aportar más pruebas al expediente. Mientras tanto, la defensa de Rodrigo insiste en que su trabajo como fotógrafa no guarda relación con la red de explotación que investiga la Justicia. En paralelo, desde América TV se difundieron testimonios que señalan una supuesta participación de Ayelén Paleo y un presunto beneficio económico para su madre.

Detuvieron a la madre de Ayelén Paleo: los detalles del caso

El pasado miércoles, fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires Elizabeth Rodrigo, madre de la exvedette Ayelén Paleo. La mujer está acusada de integrar una organización vinculada a una presunta red de trata con fines de explotación sexual.

“Está acusada de sacarle fotos a las chicas. Había una red de gente que estaba en La Pampa y Santa Fe que tenía al menos diez/doce chicas trabajando en prostíbulos”, explicó el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano (América TV).

Según la investigación, Rodrigo habría estado a cargo de tareas logísticas dentro de la banda, incluyendo la toma de fotografías a las víctimas para luego publicarlas en sitios de contenido para adultos.

“Es una banda que trabajaba con aplicaciones de servicios sexuales. Esta organización, integrada en su mayoría por mujeres, les cobraba el 90 por ciento de la comisión a las chicas que se prostituían. El detalle es que muchas veces las obligaban a viajar a destinos que las mujeres no querían”, agregó Salerno al explicar el funcionamiento de la red.

“La madre de Paleo está señalada de ser quien fotografió a las chicas para que esas fotos se suban a la aplicación. Secuestraron gran cantidad de dinero, hay 4 personas implicadas con todo tipo de pruebas”, añadió el periodista sobre el rol que habría tenido Rodrigo en la organización. El operativo incluyó 15 allanamientos y derivó en varias detenciones. Además, doce mujeres fueron rescatadas y asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

La causa se inició en noviembre del año pasado, tras una denuncia anónima recibida por la Policía Bonaerense. En ella se señalaba la existencia de una red que ofrecía supuestos trabajos de limpieza, pero que en realidad funcionaba como fachada para la prostitución.

Los investigadores determinaron que las víctimas eran obligadas a trasladarse cada diez o quince días entre distintos departamentos ubicados en La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, utilizando micros de larga distancia.

La madre de Ayelén Paleo habría cumplido funciones clave dentro de la organización, encargándose de la logística y de producir el material fotográfico que luego era publicado en plataformas de servicios sexuales.

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, anotaciones, máquinas para contar dinero y una importante suma de efectivo. La causa está a cargo de la UFI N° 1 de La Plata, bajo la dirección de la fiscal Cecilia Corfield.

