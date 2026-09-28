Quién es la mujer a la que habría ido a ver Facundo Moyano en Madrid

Pero, además del contacto entre Moyano y Cometto, durante el programa se sumó otro dato aportado por el corresponsal del ciclo, Roberto Antolín. “A Damasia le llega el dato de que está con ella, de que se refugia con ella y nuestro corresponsal que es Roberto Antolín lo tiene chequeado. Antes de que Damasia lo dijera, él ya tenía la data de que estaba parando en la casa de esta mujer con la que estuvo al menos hasta julio del año pasado”, remarcó la conductora Marina Calabró.

Qué dijo Moria Casán sobre la aparición de Facundo Moyano

Moria Casán recibió el viernes en su ciclo a Facundo Moyano, protagonista de una comentada aparición televisiva que dio que hablar por varios motivos. El dirigente llegó más tarde de lo previsto al estudio y, durante la charla, se refirió a la situación que vivió junto a su pareja, Candela Arizaga, un episodio que posteriormente derivó en un fuerte escándalo con intervención policial.

Tras la repercusión que generó la entrevista y la enorme cantidad de comentarios que circularon en redes sociales, este lunes la conductora enfrentó una de las consultas más incómodas que le hizo Amalia Guiñazú al aire, vinculada al comportamiento que observó en el invitado durante su paso por el programa.

“¿Puedo hacer la pregunta políticamente incorrecta? Lo que se dijo en las redes es que estaba más duro que rulo de estatua. ¿Vos cómo lo viste?”, planteó la panelista de La mañana con Moria (El Trece).

Ante esa inquietud, Moria explicó cuál fue su percepción sobre Moyano mientras conversaban en el estudio. “Yo lo vi errático, no sé cuál es su personalidad. No lo sé. ¿Ustedes dicen que vino puesto, vino por abstinencia?”, comentó de entrada.

Luego, la diva profundizó su mirada sobre lo ocurrido y el impacto que tuvo la entrevista entre los televidentes. "Imaginate si no vas a ser meme con esto, esto es cine, televisión y la gente que vio esta cosa se quedó hipnótica. No pudo creer lo que vio, eso es lo que te puedo decir. No tengo idea de la conducta de él, para mí estaba muy nervioso", precisó con total sinceridad la conductora.

Además, se ocupó de aclarar cómo surgió la nota y reveló que la iniciativa partió del propio dirigente, quien buscó ese espacio para contar su versión y explicar públicamente lo ocurrido aquella madrugada con Arizaga.

"Él pidió estar en el programa, habló conmigo y me dijo que necesitaba decir tres cosas de lo que le estaba pasando y eso se fue extendiendo. Llegó tarde pero no hubo ningún problema, yo no estaba enojada", planteó la One.

En esa misma línea, Casán reconoció que en algún momento creyó que la entrevista podía no concretarse, aunque valoró la decisión de Moyano de presentarse frente a cámara pese al contexto que atravesaba. "Pensé que no iba a venir, me sorprendió porque a veces se arrepienten y yo lo entiendo. Que el chabón venga acá, tarde, errático o como quieran verlo, con una medalla de la madre es como sentimental. Me pareció un acto de amor absoluto y a mí él me da como ternura", continuó su análisis.

Por último, la conductora se refirió al estado anímico que percibió en el invitado y recordó la pregunta que le hizo apenas comenzó la entrevista: "Yo me imaginé que había llorado porque está en un momento roto de su espíritu, dolido, que quiere ver a su novia y no puede por la perimetral. Qué se yo, a lo mejor hay mucha gente que no duerme a la noche o duerme poco o no durmió".