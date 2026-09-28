La última pareja de El Negro Oro habló tras su muerte y reveló qué se dijeron pocos días antes

La relación entre Francisco y González Oro había comenzado en 2018 y se hizo pública al año siguiente. En mayo de 2019, durante un viaje a España, ambos se habían comprometido, aunque pocos meses después confirmaron su separación.

En la entrevista con LAM, Fede Flowers quiso saber cuándo había sido la última vez que Mauro había hablado con el conductor. La respuesta reflejó la cercanía que todavía conservaban: “La semana pasada me mandó un audio".

Francisco también mencionó a algunas de las personas que acompañaron a González Oro durante buena parte de su vida y que, según explicó, estuvieron cerca de él durante sus últimos tiempos. “Lolo fue el productor de toda su vida. Oscar era el chofer y Sergio fue el amigo de toda la vida de hace un montón, creo que desde antes de Lolo”, recordó.

“¿Cómo te pega vos internamente que el Negro no esté hoy en día también?”, le preguntó el periodista. “Y es duro para todos, yo creo que todas las parejas nos dejan algo y cada vez que se muere alguien cercano es como que se muere algo nuestro también”, aseguró Francisco.

La conversación también giró alrededor de la familia del conductor. Ante la consulta sobre sus hijos y su hermano, Mauro fue cuidadoso y se limitó a hablar de aquello que conocía personalmente. “Los hijos son divinos, los conozco, son divinos. Uno, en Madrid, otro en Londres, pero del resto no sé nada”, respondió.

Por último, Flowers le preguntó cómo recordaba hoy al hombre con quien había compartido una historia de amor y varios años de su vida. La respuesta de Mauro sintetizó el recuerdo que eligió conservar de aquella relación: “Con mucha alegría, siempre nos reíamos, era eso, era cagarnos de la risa, pasarla bien y nada, como un número uno que es lo que fue”.

Cómo fue el doloroso posteo de la última pareja famosa de El Negro Oro tras su muerte

El ámbito de la comunicación quedó atravesado por la noticia de la muerte de Oscar González Oro, en Punta del Este a los 74 años. La información se expandió rápidamente y provocó un fuerte impacto entre colegas, amistades y figuras del espectáculo que compartieron distintos pasajes de su extensa carrera en radio y televisión.

La repercusión también alcanzó a quienes fueron parte de su vida sentimental. Varias de sus exparejas eligieron expresarse en redes sociales, donde dejaron mensajes cargados de afecto y recuerdos, acompañando con palabras emotivas el dolor que generó su partida.

Entre ellos se destacó Mauro Francisco, con quien mantuvo una relación muy comentada que finalizó en 2019, poco después de anunciar públicamente su compromiso. “Toda separación es dolorosa...”, había señalado el actor y productor en diálogo con PrimiciasYa. Aunque el tiempo los llevó por caminos distintos, Mauro decidió despedir al periodista con un gesto público tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Su manera de hacerlo fue compartir una imagen de ambos tomada el día en que se conocieron, acompañada por un mensaje breve pero cargado de sentimiento que reflejó el cariño que aún conservaba hacia quien había sido su pareja: “Volá alto, negrito”.