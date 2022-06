Sin consuelo: le desvalijaron su casa en Ranelagh, pero sólo pide recuperar la medalla de oro de su mamá

"Por eso apelo a la bondad de la gente que por favor me lo devuelva. No puedo decir que se la voy a comprar porque nos despojaron de todo, tenemos que empezar de cero", comenzó su relato.

"El jueves yo pierdo a mi mamá, el viernes me permito estar angustiada y el sábado me voy a la casa de mi hermano a visitarlo. Pero cuando regreso a mi domicilio me encuentro que habían entrado a mi casa por la puerta de atrás", afirmó.

El conmovedor relato de la víctima y el pedido por la medalla de su madre

Valeria estaba acompañada de su hija de 11 años y su sobrino. Cuando ingresaron no entendieron lo que había pasado. "Se van a las habitaciones y teníamos miedo que sigan estando. Llamo a mi marido y cuando vino nos encontramos con lo peor. Nos sacaron los ahorros, dinero en efectivo, joyas, relojes, perfumes, ropa, zapatillas...", detalló Valeria.

Sin embargo, lo que más le entristece y la afecta a Valeria es que tenía una cadena de oro que su mamá le había regalado a su papá. "Era lo único que tenía para aferrarme a ellos. Yo perdí a mi mamá el jueves y el sábado nos pasa esto. Más allá de que a nosotros nos arruinaron a nivel económico, yo lo único que quiero es recuperar la medalla que mi papá le había regalado a mi mamá".

Robo en Ranelagh 1.jpg Un delincuente irrumpió en una casa ubicada en Ranelagh y se llevó joyas de gran valor sentimental para la familia.

"Después, todo lo demás, nosotros lo vamos a volver a hacer. Sé que lo vamos a recuperar en algún momento. Pero el valor afectivo no lo voy a poder recuperar. Yo lo necesito tener y quiero que por favor me devuelvan la medalla".

Esa medalla tiene más de 40 años y es la que usó Valeria para su cumpleaños de 15 y para su casamiento.

"Después no me la volví a poner por miedo a perderla o que me la roben y ahora me pasa esto en mi casa. Todo lo que estoy viviendo es un horror. Se llevaron la plata y el aguinaldo que le íbamos a pagar a los empleados", concluyó.