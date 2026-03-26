Aseguran que Julieta Poggio también tuvo un fuerte destrato de Betiana Blum: "La odiaba"

Moria Casán finalmente le habló directamente al aire a Betiana Blum luego de dejar picando el mal momento que vivió en el teatro con una conocida acrtriz.
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Luego del fuerte descargo de Moria Casán, se conoció que la ex Gran Hermano Julieta Poggio no habría tenido la mejor de las experiencias al trabajar con Betiana Blum en teatro.
Moria Casán finalmente le habló directamente al aire a Betiana Blum luego de dejar picando el mal momento que vivió en el teatro con una conocida acrtriz.
La One había manifestado previamente su enojo en La mañana con Moria (El Trece) luego de una función de la obra que encabeza con Jorge Marrale y la actriz se acercó a la zona de camarines y le habría dado algunos consejos.
“Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, se plantó la conductora indignada por la actitud de su colega.
Tras ese picante descargo, el panelista Gustavo Méndez aseguró que hubo otra famosa que tampoco habría tenido la mejor experiencia con la destacada actriz pero en el ámbito laboral.
“Lo van a negar pero chequeadísimo: quien no la pasó para nada bien con Betiana Blum fue Julieta Poggio. No la soportaba a Betiana Blum cuando hicieron Coqueluche”, aseguró el periodista.
La ex participante de Gran Hermano integró el elenco de la obra de teatro Coqueluche de José María Muscari en 2023 junto a Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci.
“Julieta Poggio la pasó mal, la odiaba”, remarcó sin vueltas Méndez sobre la tensión entre la ex GH y Betiana Blum. En ese contexto, Moria Casán aprovechó para elogiarla: “La chica Poggio es muy educada, muy respetuosa, está haciendo una buena carrera”.
Y sobre el final volvió a cuestionar a Betiana Blum: “Es gente que de pronto puede llegar a ser complicada, pero bueno, en mi caso yo no te la dejo pasar tesoro. Las demás se la guardan, yo no”, concluyó picante.
Moria Casán le dedicó varios minutos de su programa a Betiana Blum y se mostró furiosa por una actitud de la destacada actriz al verla en teatro y acercarse a la zona de camarines una vez termina la función.
“Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, comenzó furiosa la One desde su programa La mañana con Moria (El Trece).
Moria ahí le hizo saber: “Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”.
“Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita", arremetió entonces la conductora.
“Se levantó y se metió en el camarín para darnos indicaciones como si fuera directora. No, me resultó totalmente fuera de lugar… no por atrevida, sino por el celo y la envidia”, lanzó sin vueltas Moria Casán a pura indignación con Betiana Blum.