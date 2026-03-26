Aseguran que Julieta Poggio también tuvo un fuerte destrato de Betiana Blum: "La odiaba"

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“Lo van a negar pero chequeadísimo: quien no la pasó para nada bien con Betiana Blum fue Julieta Poggio. No la soportaba a Betiana Blum cuando hicieron Coqueluche”, aseguró el periodista.

La ex participante de Gran Hermano integró el elenco de la obra de teatro Coqueluche de José María Muscari en 2023 junto a Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci.

“Julieta Poggio la pasó mal, la odiaba”, remarcó sin vueltas Méndez sobre la tensión entre la ex GH y Betiana Blum. En ese contexto, Moria Casán aprovechó para elogiarla: “La chica Poggio es muy educada, muy respetuosa, está haciendo una buena carrera”.

Y sobre el final volvió a cuestionar a Betiana Blum: “Es gente que de pronto puede llegar a ser complicada, pero bueno, en mi caso yo no te la dejo pasar tesoro. Las demás se la guardan, yo no”, concluyó picante.

julieta poggio

Qué le dijo Betiana Blum a Moria Casán que desató la furia de la conductora

Moria Casán le dedicó varios minutos de su programa a Betiana Blum y se mostró furiosa por una actitud de la destacada actriz al verla en teatro y acercarse a la zona de camarines una vez termina la función.

“Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, comenzó furiosa la One desde su programa La mañana con Moria (El Trece).

Moria ahí le hizo saber: “Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”.

“Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita", arremetió entonces la conductora.

“Se levantó y se metió en el camarín para darnos indicaciones como si fuera directora. No, me resultó totalmente fuera de lugar… no por atrevida, sino por el celo y la envidia”, lanzó sin vueltas Moria Casán a pura indignación con Betiana Blum.