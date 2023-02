Sobreseyeron a "Nina" Aquino por el crimen del matrimonio Del Rio en Vicente López

“(…) ante la imposibilidad de comprobar, siquiera en forma precaria, la participación de Aquino Chamorro el hecho descripto por el acusador público, se impone sin más dictar el sobreseimiento de la intimada, (…) desde que no aparece razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevos elementos de cargo, que modifiquen el cuadro hasta el momento existente”, señaló el juez en su fallo de ocho páginas al que accedió Télam.

“Así, llegada esta instancia del proceso, advierto que se configura un cuadro de certeza negativa que me permite afirmar que la señora Aquino Chamorro no ha participado en el hecho (…) no sólo por haberse desvirtuado la incriminación” que le realizó Martín Del Río, el hijo de las víctimas procesado con prisión preventiva por el doble crimen, sino también por haberse corroborado el descargo que aquella ensayara al deponer en forma injurada, rechazando esa imputación”, indicó.

En el mismo fallo, el juez tomó conocimiento de la prórroga de la investigación penal preparatoria por dos meses dispuesta por la fiscal Marcela Constanza Semería.

Nina habló por primera vez en la televisión en exclusiva con A24

Embed

Aquino, quien actualmente está procesada pero excarcelada, se lamentó por la situación que está viviendo y dijo que siente que "todo es muy injusto". Al ser consultada sobre qué piensa, no duda en decir: "Soy pobre y en Argentina para los pobres no hay Justicia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Me acusaron porque soy pobre y él (Martín) se quedó limpio", relató.

"Yo ese día fui a trabajar y después me mandaron presa. Todo es muy doloroso porque yo no hice nada", aclaró.