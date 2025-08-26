A24.com

El fuerte enojo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

Tras el accidente automovilístico que sufrió Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona salieron al cruce de las versiones alarmistas que circularon en algunos medios.

26 ago 2025, 19:07
-Dalma- Gianinna- Claudia-
-Dalma- Gianinna- Claudia-

Luego de que se difundiera la noticia del accidente automovilístico que sufrió Claudia Villafañe en la zona de Núñez, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona reaccionaron con indignación ante la forma en que algunos medios trataron el tema, y decidieron hacer un fuerte descargo.

Dalma utilizó sus historias de Instagram para expresar su enojo: “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”.

Acto seguido, la hija mayor de Claudia cerró su mensaje con palabras de agradecimiento hacia quienes se preocuparon por la salud de su madre: “Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”.

Por su parte, Gianinna también se pronunció en redes sociales, confirmando el accidente pero desmintiendo los rumores alarmistas: "Es cierto que mi mamá chocó... Lo que no es cierto que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular".

Finalmente, Gianinna cerró su descargo con una crítica directa a los medios que difundieron información errónea: "Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto".

dalma decargo
gianinna descargo

Chocó Claudia Villafañe: detalles del parte policial y su primera reacción

Este martes por la mañana, Claudia Villafañe protagonizó un accidente automovilístico mientras circulaba por las inmediaciones del estadio de River Plate. La información fue confirmada por Marina Calabró en el programa Lape Club Social Informativo (América TV).

El hecho ocurrió sobre la calle Udaondo, a la altura del Puente Labruna, donde se hicieron presentes efectivos de la policía y personal del SAME. A pesar del impacto, la exesposa de Diego Maradona decidió no ser trasladada a un centro médico y abandonó el lugar por sus propios medios, tras sufrir una lesión leve.

Marina Calabró brindó detalles sobre el episodio: "Acaba de pasar un choque protagonizado por Claudia Villafañe, hay parte policial y del Same también".

La periodista procedió a leer el acta oficial, en la que se menciona una presunta maniobra incorrecta por parte de Villafañe que habría provocado la colisión con otro vehículo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

"Se desplazó personal por choque con heridos. Al arribo se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indhebida (giro en U), colisionando levemente un auto particular. La parte damnificada se encuentra ilesa", se indicó en el parte policial.

"En relación con la imputada (Claudia Villafañe) presenta una leve lesión a la altura de la cabeza sin revestir gravedad concurriendo por medios propios a nosocomio cercano", precisó el escrito.

Además, Calabró compartió el informe del SAME, en el que se detalla que "la paciente fue evaluada en el lugar y se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo y se retira por sus propios medios del incidente".

Más tarde, en diálogo con Marina Calabró, Claudia Villafañe confirmó lo ocurrido y llevó tranquilidad a sus seguidores: "Sí, fue un choque nada más, estoy bien", aclaró la madre de Dalma y Gianinna.

