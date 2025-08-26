El fuerte enojo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

Finalmente, Gianinna cerró su descargo con una crítica directa a los medios que difundieron información errónea: "Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto".

dalma decargo

gianinna descargo

Chocó Claudia Villafañe: detalles del parte policial y su primera reacción

Este martes por la mañana, Claudia Villafañe protagonizó un accidente automovilístico mientras circulaba por las inmediaciones del estadio de River Plate. La información fue confirmada por Marina Calabró en el programa Lape Club Social Informativo (América TV).

El hecho ocurrió sobre la calle Udaondo, a la altura del Puente Labruna, donde se hicieron presentes efectivos de la policía y personal del SAME. A pesar del impacto, la exesposa de Diego Maradona decidió no ser trasladada a un centro médico y abandonó el lugar por sus propios medios, tras sufrir una lesión leve.

Marina Calabró brindó detalles sobre el episodio: "Acaba de pasar un choque protagonizado por Claudia Villafañe, hay parte policial y del Same también".

La periodista procedió a leer el acta oficial, en la que se menciona una presunta maniobra incorrecta por parte de Villafañe que habría provocado la colisión con otro vehículo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

"Se desplazó personal por choque con heridos. Al arribo se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indhebida (giro en U), colisionando levemente un auto particular. La parte damnificada se encuentra ilesa", se indicó en el parte policial.

"En relación con la imputada (Claudia Villafañe) presenta una leve lesión a la altura de la cabeza sin revestir gravedad concurriendo por medios propios a nosocomio cercano", precisó el escrito.

Además, Calabró compartió el informe del SAME, en el que se detalla que "la paciente fue evaluada en el lugar y se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo y se retira por sus propios medios del incidente".

Más tarde, en diálogo con Marina Calabró, Claudia Villafañe confirmó lo ocurrido y llevó tranquilidad a sus seguidores: "Sí, fue un choque nada más, estoy bien", aclaró la madre de Dalma y Gianinna.