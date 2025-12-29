Se agranda la familia de Cinthia Fernández: el importante anuncio antes de que termine el 2025

Sin embargo, la publicación también generó polémica ya que varios usuarios que criticaron a Cinthia Fernández ya que en el posteo mencionó a una cuenta que vende perros de raza.

Los usuarios la cuestionaron por comprar y no adoptar a las cachorras. “Tantos animalitos de la calle o en refugios. No compres, adoptá”, escribió una persona.

“No fomenten la explotación de animales en criaderos”, “Que pena que no adopten“, ”Adopción, hay muchos perritos esperando un hogar", “No hay mejor mensaje para los hijos que adoptar y no comprar más vidas”, fueron algunos de los comentarios que recibió Fernández.

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández contó cuántas materias aprobó en su primer año de abogacía

Hace unos días, Cinthia Fernández celebró al aire de La mañana con Moria (El Trece) su primer año en la carrera de abogacía y contó cuál fue su rendimiento académico durante el 2025.

La panelista empezó a cursar la carrera de abogacía en una facultad privada y sorprendió a todos explicando las cantidad de materias que pudo aprobar y las calificaciones que obtuvo.

“Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”, anunció la conductora Moria Casán por el logro de la integrante de su programa.

Ahí fue cuando Cinthia Fernández detalló cómo fue su primer año estudiando la carrera de abogacía. “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, confesó con total sinceridad.

“Dejé dos materias: Derecho Constitucional y Sociología. Derecho Constitucional es pesadita, pero es la base de todo. Sociología sabía que la podía meter”, continuó.

Y siguió con total orgullo por el esfuerzo que hizo durante todo el año: “Me presenté en el recuperatorio y no el día del examen, y me saqué 8 y 10. Me siento orgullosa y me emociona”.

Inmediatamente Moria Casán y el resto de los integrantes del programa la aplaudieron dándole así más ánimo a continuar con todo la carrera en 2026.