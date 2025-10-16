Triple crimen narco: la Justicia agravó la imputación de los acusados y los citó a una audiencia clave

Embed

La causa pasará a la Justicia Federal con esta nueva calificación, ya que se trata de un crimen vinculado al narcotráfico. La PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) será convocada para intervenir en el caso y coordinar las medidas judiciales.

El dictamen del Ministerio Público Fiscal divide a los acusados en dos grupos

Grupo I – Coautores del triple crimen

Compuesto por cinco hombres señalados como principales responsables:

Miguel Ángel Villanueva Silva

Matías Agustín Ozorio

Ariel Jeremías Alexis Giménez

Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”)

Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”)

A todos ellos se les imputa privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, con agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Grupo II – Partícipes secundarias

Incluye a Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibañez e Iara Daniela Ibarra, acusadas por los mismos delitos sin el agravante de violencia de género.

720 - 2025-10-16T190505.862 Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas.

Encubrimiento y alteración de pruebas

El segundo hecho investigado corresponde a la limpieza de la escena del crimen y la alteración de rastros. Por esta parte del expediente, Maximiliano Parra e Iara Ibarra fueron imputados también por encubrimiento agravado, ya que habrían intentado borrar evidencias de la masacre en la casa de Villa Vatteone.

“Pequeño J”, detenido en Perú y a la espera de extradición

En cuanto a Tony Janser Valverde, conocido como “Pequeño J”, la Justicia argentina aún no pudo indagarlo, ya que permanece detenido en Perú, donde espera el proceso de extradición para ser trasladado al país y enfrentar las acusaciones en el marco del triple crimen.