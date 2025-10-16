En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
justicia
Investigación

Triple crimen narco: la Justicia agravó la imputación de los acusados y los citó a una audiencia clave

Ocho de los nueve detenidos prestarán declaración indagatoria este viernes ante el fiscal Adrián Arribas, quien confirmó que será ante "nuevas interpretaciones en el caso".

La Justicia agravó la imputación de los acusados y los citó a una audiencia clave. 

La Justicia de San Justo calificó el triple crimen de Florencio Varela como un homicidio vinculado al narcotráfico y convocó a una audiencia clave para este viernes 17 de octubre a las 6 de la mañana, donde se volverá a indagar a los imputados por el caso. Los nueve detenidos están acusados como “coautores” pero podría haber diferentes carátulas para los apresados según el rol que cumplieron en el hecho.

Uno de los detenidos declaró otra vez y dijo que no sabía que iban a matar a las chicas. 

Las tres víctimas, Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas como parte de un plan de venganza tras el robo de varios kilos de droga pertenecientes a una organización criminal que operaba en la zona sur del conurbano, según la principal hipótesis de la fiscalía.

De acuerdo con el expediente, todo comenzó el 6 de septiembre, cuando allegados a las víctimas robaron un cargamento de estupefacientes destinado al narcomenudeo. Ese hecho desató una represalia violenta organizada por una banda narco integrada por Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony “Pequeño J” Valverde, Lázaro “El Duro” Sotacuro, Celeste González Guerrero, Milagros Ibañez, Matías Ozorio y otros detenidos.

Según la investigación, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta una vivienda ubicada en Chañar 702, barrio Villa Vatteone. Allí, fueron retenidas por la fuerza, maniatadas y torturadas hasta la muerte. Luego, los cuerpos fueron enterrados en un pozo previamente cavado en el mismo lugar.

La causa pasará a la Justicia Federal con esta nueva calificación, ya que se trata de un crimen vinculado al narcotráfico. La PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) será convocada para intervenir en el caso y coordinar las medidas judiciales.

El dictamen del Ministerio Público Fiscal divide a los acusados en dos grupos

Grupo I – Coautores del triple crimen

Compuesto por cinco hombres señalados como principales responsables:

  • Miguel Ángel Villanueva Silva
  • Matías Agustín Ozorio
  • Ariel Jeremías Alexis Giménez
  • Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”)
  • Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”)

A todos ellos se les imputa privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, con agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Grupo II – Partícipes secundarias

Incluye a Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibañez e Iara Daniela Ibarra, acusadas por los mismos delitos sin el agravante de violencia de género.

Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas.

Encubrimiento y alteración de pruebas

El segundo hecho investigado corresponde a la limpieza de la escena del crimen y la alteración de rastros. Por esta parte del expediente, Maximiliano Parra e Iara Ibarra fueron imputados también por encubrimiento agravado, ya que habrían intentado borrar evidencias de la masacre en la casa de Villa Vatteone.

“Pequeño J”, detenido en Perú y a la espera de extradición

En cuanto a Tony Janser Valverde, conocido como “Pequeño J”, la Justicia argentina aún no pudo indagarlo, ya que permanece detenido en Perú, donde espera el proceso de extradición para ser trasladado al país y enfrentar las acusaciones en el marco del triple crimen.

