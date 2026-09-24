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La estremecedora hipótesis sobre el crimen de Lautaro: qué encontraron junto al cuerpo

El adolescente de 16 años fue encontrado muerto en un campo de Copacabana. La Justicia tiene detenidos a su padrastro, Hermenegildo Acosta, y al hijo de este, de 17 años.

La estremecedora hipótesis sobre el crimen de Lautaro Córdoba. (Fuente: gentileza Radio La 34FM﻿)

La estremecedora hipótesis sobre el crimen de Lautaro Córdoba. (Fuente: gentileza Radio La 34FM﻿)

La investigación por el crimen de Lautaro Córdoba, de 16 años, avanza con varias hipótesis sobre la mecánica del ataque. El adolescente fue encontrado muerto en un establecimiento rural de Higuera Vieja, cerca de Copacabana, en el norte de Córdoba, luego de que su madre denunciara un episodio de violencia contra su pareja.

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Qué pasó dentro de una casa familiar en una zona rural. (Foto: creada con IA)

Según indicó Eldocetv, la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, explicó que todavía no está determinada la causa exacta de la muerte y que los investigadores analizan tres posibles elementos utilizados durante el ataque: un arma de fuego, cuchillas y una maza. Cerca del cuerpo fue encontrada un arma, mientras que el hijo de 17 años del principal acusado tenía en su poder cuchillas utilizadas habitualmente para carnear animales.

El caso quedó al descubierto después de que la madre de Lautaro se presentara ante las autoridades para denunciar que había sido agredida por su pareja, Hermenegildo Acosta, un conocido tiktoker en la zona.

Mientras la mujer realizaba la denuncia, el hombre habría contactado a un vecino y le pidió que se acercara a la vivienda porque creía que iba a ser detenido. Cuando llegó al lugar, encontró al adolescente muerto y dio aviso a la Policía.

Las tres hipótesis que analiza la fiscal por el crimen de Lautaro

Según explicó Cepede, Lautaro presentaba cortes en distintas partes del cuerpo, principalmente en el torso y las piernas.

Los investigadores analizan la posibilidad de que una maza haya sido utilizada para golpearlo en la zona del rostro y el cráneo. La autopsia y las pericias deberán determinar cuál de esas lesiones provocó la muerte y qué elementos fueron efectivamente utilizados.

La estremecedora hip&oacute;tesis sobre el crimen de Lautaro C&oacute;rdoba. (Foto: archivo)

La estremecedora hipótesis sobre el crimen de Lautaro Córdoba. (Foto: archivo)

En el lugar también se secuestraron una escopeta, armas blancas, herramientas y teléfonos celulares. El padrastro de la víctima quedó imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que su hijo de 17 años fue acusado como presunto coautor. La fiscal aclaró que las expresiones que los detenidos pudieron realizar en el lugar no constituyen declaraciones formales.

La investigación también puso bajo la lupa los antecedentes de violencia atribuidos a Acosta. Según la fiscal, existen actuaciones previas relacionadas con tenencia ilegal de armas y una denuncia de una ex pareja por violencia familiar, en la que se habían dispuesto medidas de restricción.

La hipótesis de un crimen cometido para provocar daño a la madre

Uno de los aspectos que ahora intenta determinar la Fiscalía es si el asesinato de Lautaro pudo haber sido cometido con el objetivo de provocar un daño a su madre, quien había denunciado a Acosta por violencia.

La mujer tuvo que recorrer aproximadamente tres horas hasta encontrar un lugar con señal y poder comunicarse con la Policía, según explicó Cepede. Si las pruebas reunidas permiten acreditar que el adolescente fue asesinado deliberadamente para afectar a su madre, la Justicia podría analizar la aplicación de la figura de femicidio transversal.

Por ahora, esa posibilidad constituye una hipótesis de investigación y no una calificación definitiva.

Quién es Hermenegildo Acosta, el principal acusado

Acosta tiene 35 años y una importante presencia en TikTok, donde reunía más de 64.000 seguidores y mostraba aspectos de su vida rural y su actividad vinculada con la venta de carbón y leña.

En pocas palabras

  • Crimen de Lautaro: Investigan tres hipótesis sobre los elementos usados en el ataque: arma de fuego, cuchillas y maza.
  • Contexto del caso: La madre denunció violencia de su pareja, un conocido tiktoker, horas antes de que el cuerpo de su hijo fuera hallado.
  • Posible femicidio transversal: La fiscalía analiza si el asesinato fue cometido para dañar a la madre, quien denunció a su pareja.
Resumen generado por Thinkindot AI
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