La estremecedora hipótesis sobre el crimen de Lautaro: qué encontraron junto al cuerpo

Las tres hipótesis que analiza la fiscal por el crimen de Lautaro

Según explicó Cepede, Lautaro presentaba cortes en distintas partes del cuerpo, principalmente en el torso y las piernas.

Los investigadores analizan la posibilidad de que una maza haya sido utilizada para golpearlo en la zona del rostro y el cráneo. La autopsia y las pericias deberán determinar cuál de esas lesiones provocó la muerte y qué elementos fueron efectivamente utilizados.

La estremecedora hipótesis sobre el crimen de Lautaro Córdoba. (Foto: archivo)

En el lugar también se secuestraron una escopeta, armas blancas, herramientas y teléfonos celulares. El padrastro de la víctima quedó imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que su hijo de 17 años fue acusado como presunto coautor. La fiscal aclaró que las expresiones que los detenidos pudieron realizar en el lugar no constituyen declaraciones formales.

La investigación también puso bajo la lupa los antecedentes de violencia atribuidos a Acosta. Según la fiscal, existen actuaciones previas relacionadas con tenencia ilegal de armas y una denuncia de una ex pareja por violencia familiar, en la que se habían dispuesto medidas de restricción.

La hipótesis de un crimen cometido para provocar daño a la madre

Uno de los aspectos que ahora intenta determinar la Fiscalía es si el asesinato de Lautaro pudo haber sido cometido con el objetivo de provocar un daño a su madre, quien había denunciado a Acosta por violencia.

La mujer tuvo que recorrer aproximadamente tres horas hasta encontrar un lugar con señal y poder comunicarse con la Policía, según explicó Cepede. Si las pruebas reunidas permiten acreditar que el adolescente fue asesinado deliberadamente para afectar a su madre, la Justicia podría analizar la aplicación de la figura de femicidio transversal.

Por ahora, esa posibilidad constituye una hipótesis de investigación y no una calificación definitiva.

Quién es Hermenegildo Acosta, el principal acusado

Acosta tiene 35 años y una importante presencia en TikTok, donde reunía más de 64.000 seguidores y mostraba aspectos de su vida rural y su actividad vinculada con la venta de carbón y leña.