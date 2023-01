Un operario de una petrolera denunció abusos por parte de sus compañeros en un "rito de iniciación"

El operario informó la situación ante los directivos de la empresa, quienes "inician una investigación y lo acompañan a hacer la denuncia", contó Breide Obeid.

El fiscal indicó que la empresa "recabó testimonios, presentó las imágenes de las cámaras de seguridad e informó quiénes fueron las personas que participaron de los hechos, porque el empleado como era nuevo no los conocía por nombre y apellido".

El fiscal señaló que "lo que surgió de esa investigación que hicieron administrativa, de testigos que corroboraron los dichos de la víctima, es que no fue un hecho aislado, sino que este era un rito que se venía haciendo, un rito de iniciación del empleo", por lo que manifestó que "estamos esperando que a partir de esto venga algún otro operario que haya pasado por la misma situación y no se haya animado a denunciar".

Breide Obeid explicó que "al ser un delito sexual y ser mayores de edad son delitos dependientes de instancia privada, esto quiere decir que si no hacen la denuncia nosotros no podemos investigar o por lo menos no podemos investigar teniéndolos a ellos como víctimas", y agregó que la denuncia fue realizada por el operario hace un mes, cuando ocurrieron los hechos.

Además, contó que el lunes pasado Tenaris despidió a los cinco trabajadores que, según la investigación, formaron parte de los episodios de abuso, y también desvinculó a tres supervisores y encargados del sector.

Vaca muerta.jpg Un operario de una empresa petrolera y energética en Neuquén denunció abusos en un "rito de iniciación". (Foto: Archivo)

Rito de iniciación, abusos y horror en Neuquén: la palabra de la empresa

La compañía informó a esta agencia que "luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa ocurridas en las instalaciones de la localidad de Senillosa, se llevó a cabo una investigación interna y, como resultado del relevamiento, se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 empleados".

El accionar de la empresa fue cuestionado por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

En declaraciones radiales, dijo: "Lo están haciendo fuera de la ley, deberían haberlos suspendido en el caso de que fueran sospechosos, y una vez que la Justicia dictamine hay que tomar las medidas".

"Hablamos con algunos de los compañeros, muchos dicen ni siquiera haber estado porque estaban de franco, otros decían que no viajaban (en la combi) porque van en su propio vehículo", contó Rucci, aunque manifestó que "el que se mandó una macana acá, que se haga cargo".

Al ser consultado, sobre el "rito de iniciación", el secretario general señaló que "una manteada fue durante mucho tiempo normal pero ya abuso sexual es otra cosa".

En un comunicado Tenaris, una empresa del grupo Techint cuya planta principal se encuentra en Campana, aseguró que "cuenta con una 'Línea Transparente' para que sus empleados puedan denunciar de manera segura y confidencial cuando se identifican acciones y desvíos al Código de Conducta", y detalló que "la misma está habilitada 24/7, los 365 días del año y está disponible para empleados, proveedores, contratistas, clientes, entre otras partes interesadas".