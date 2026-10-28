La espera llegó a su fin: Pitbull llega a la Argentina por primera vez

En 2011, “Give Me Everything”, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100, dando inicio a una sucesión de éxitos como “International Love”, “Feel This Moment”, junto a Christina Aguilera, y “Timber”, con Kesha. Canciones que dominaron los rankings, conquistaron las pistas de baile y ayudaron a llevar los sonidos latinos a una audiencia global.

Con el paso de los años, Pitbull siguió sumando hits como “Fireball” y “Time of Our Lives”, además de colaboraciones con artistas como Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y J Balvin. Hoy, sus canciones siguen sonando en fiestas, plataformas digitales y redes sociales, mientras sus shows reúnen a distintas generaciones alrededor de un repertorio que se convirtió en sinónimo de celebración.

Su regreso a Buenos Aires llega en medio de una nueva etapa de actividad internacional. Con el anuncio de su I'm Back Tour, Pitbull reafirma su vigencia en los escenarios y su capacidad para convertir cada concierto en una fiesta multitudinaria. La gira, anunciada con Lil Jon como invitado especial, lo encuentra celebrando más de dos décadas de trayectoria y, lo que es más importante, con la magia intacta.

El 13 de febrero, Buenos Aires se convertirá en el centro de esta celebración. Después de más de una década y media de espera, el público argentino tendrá una nueva oportunidad de cantar, bailar y reencontrarse con los hits que marcaron distintas épocas. Porque hay canciones que nunca dejan de sonar y artistas que saben cómo convertirlas en una fiesta inolvidable.