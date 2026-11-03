El insólito robo que sufrió Lali Espósito en su boda con Pedro Rosemblat: tuvieron que revisar las cámaras

¿Quién se llevó el tocado de cristales de Lali y cómo descubrieron el insólito robo?

Al contar la anécdota en vivo, Pedro dejó en claro el valor sentimental que tenía ese objeto para su flamante esposa y explicó por qué su desaparición había generado tanta preocupación.

"Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El casco fue una parte imprescindible del look de la novia", inició Pedro haciendo reír a todo el equipo antes de revelar la verdad de lo que ocurrió.

La sorpresa llegó a la mañana siguiente, cuando Lali comenzó a buscar el accesorio y no lograba recordar qué había hecho con él durante la celebración. "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'", habrían sido las preguntas de Lali.

Ante la incertidumbre, la pareja decidió revisar las cámaras de seguridad de la salida de la boda. Fue entonces cuando apareció la imagen que resolvió el misterio: Ian, productor de ciclo que conduce Rosemblat en Gelatina, se había retirado del festejo nada menos que con el tocado de la novia sobre su cabeza.

Con las imágenes como prueba, el integrante del equipo quedó expuesto y no tuvo más remedio que reconocer lo sucedido. Sin embargo, lejos de mostrarse avergonzado, decidió afrontar la situación con mucho humor.

"Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el productor e invitó a Pedro a leer un mensaje que él le mandó al conductor tras irse de la fiesta: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón".

De esa manera, lo que había comenzado como una búsqueda desesperada terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más divertidas del casamiento. El tocado finalmente regresó a manos de su dueña y Lali pudo recuperar una de las piezas más especiales de su look nupcial.