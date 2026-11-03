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El insólito robo que sufrió Lali Espósito en su boda con Pedro Rosemblat: tuvieron que revisar las cámaras

El accesorio estrella de Lali Espósito desapareció en la boda y la situación generó una insólita búsqueda que terminó con una inesperada sorpresa.

3 nov 2026, 19:05
LALI ESPOSITO Y PEDRO ROSEMBLAT
LALI ESPOSITO Y PEDRO ROSEMBLAT

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue regalando perlitas incluso después de la fiesta. Esta vez, el protagonista de una desopilante anécdota fue uno de los accesorios más llamativos que lució la cantante durante la celebración: su particular tocado de cristales. ¿Qué pasó? Desapareció al terminar la boda y tuvieron que revisar las cámaras para descubrir quién se lo había llevado.

La historia salió a la luz cuando el conductor habló del episodio en Industria nacional, su programa de streaming en Gelatina, y compartió con sus compañeros cómo descubrieron el misterioso destino del accesorio. Lejos de tratarse de un robo convencional, el responsable resultó ser alguien del propio equipo de trabajo de Pedro.

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Para entender el episodio hay que volver al segundo look de la novia. Después del elegante vestido que eligió para la ceremonia, Lali apostó por un estilo mucho más rockero para la fiesta: un mini dress strapless blanco de encaje, con texturas y brillos al cuerpo. El detalle que se robó todas las miradas fue un mesh hat, una especie de casco confeccionado con cadenas de cristales y cuentas transparentes, que combinó con lentes de sol oscuros y botas altas.

El accesorio se convirtió en una pieza fundamental del outfit y, por lo visto, también despertó cierta fascinación entre los invitados. Tanto que terminó desapareciendo sin que la propia artista se diera cuenta.

¿Quién se llevó el tocado de cristales de Lali y cómo descubrieron el insólito robo?

Al contar la anécdota en vivo, Pedro dejó en claro el valor sentimental que tenía ese objeto para su flamante esposa y explicó por qué su desaparición había generado tanta preocupación.

"Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El casco fue una parte imprescindible del look de la novia", inició Pedro haciendo reír a todo el equipo antes de revelar la verdad de lo que ocurrió.

La sorpresa llegó a la mañana siguiente, cuando Lali comenzó a buscar el accesorio y no lograba recordar qué había hecho con él durante la celebración. "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'", habrían sido las preguntas de Lali.

Ante la incertidumbre, la pareja decidió revisar las cámaras de seguridad de la salida de la boda. Fue entonces cuando apareció la imagen que resolvió el misterio: Ian, productor de ciclo que conduce Rosemblat en Gelatina, se había retirado del festejo nada menos que con el tocado de la novia sobre su cabeza.

Con las imágenes como prueba, el integrante del equipo quedó expuesto y no tuvo más remedio que reconocer lo sucedido. Sin embargo, lejos de mostrarse avergonzado, decidió afrontar la situación con mucho humor.

"Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el productor e invitó a Pedro a leer un mensaje que él le mandó al conductor tras irse de la fiesta: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón".

De esa manera, lo que había comenzado como una búsqueda desesperada terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más divertidas del casamiento. El tocado finalmente regresó a manos de su dueña y Lali pudo recuperar una de las piezas más especiales de su look nupcial.

     

 

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