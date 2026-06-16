Un policía murió durante un operativo antidrogas y una inquietante duda sacude la investigación

Del operativo participaron ocho grupos tácticos integrados por efectivos de distintas comisarías del distrito y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), El objetivo principal era identificar a los llamados “mochileros”, “soldaditos” y “satélites”, es decir, personas que cumplen distintos roles dentro de la estructura de venta de droga.

La principal hipótesis: un tiroteo durante el allanamiento

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los sospechosos habrían advertido la presencia policial y comenzaron a disparar. En medio del enfrentamiento armado, el sargento Giménez recibió un impacto de bala en la cabeza. Sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Mientras tanto, el operativo continuó y terminó con la detención de tres adultos y un adolescente. Sin embargo, la Justicia no adoptó medidas contra el menor debido a su condición de inimputable. Los detenidos quedaron acusados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La duda clave: quién disparó la bala mortal

La investigación se centra ahora en establecer el origen del disparo que provocó la muerte del efectivo.

Durante los procedimientos posteriores, los investigadores secuestraron:

Cerca de 600 dosis de paco.

Un arma de fuego.

Seis teléfonos celulares.

Tres handys.

Una mochila con droga.

Diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Además, la Justicia ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de 19 policías que participaron del procedimiento.

La medida busca comparar los proyectiles y determinar si la bala que impactó en Giménez fue disparada por alguno de los sospechosos o si existió un caso de fuego cruzado entre los propios efectivos.

Aunque la reconstrucción inicial del operativo indicaría que la posibilidad de un disparo proveniente de un compañero sería baja, los investigadores prefieren esperar los resultados de las pericias balísticas antes de descartar cualquier hipótesis.

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La búsqueda de una prueba clave

Uno de los principales desafíos de la causa es encontrar el proyectil que causó la muerte del sargento. Según trascendió, la bala atravesó el cuerpo de la víctima y salió por el otro lado, por lo que quedó perdida en una amplia zona de pastizales.

La localización de ese proyectil es considerada fundamental para determinar el calibre utilizado y establecer con precisión desde dónde se efectuó el disparo.

Por ese motivo, el expediente por el homicidio de Giménez fue incorporado a la investigación por narcotráfico y se trabaja de manera conjunta para reconstruir lo sucedido durante el operativo.

El dolor de sus compañeros y el mensaje que se viralizó

Tras conocerse la muerte del sargento, compañeros y familiares expresaron su dolor en redes sociales. Una integrante de la fuerza publicó un mensaje en el que cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y lamentó que la muerte de policías en cumplimiento del deber quede rápidamente relegada de la agenda pública.

“Facundo Giménez era policía, tenía 31 años y fue asesinado durante un operativo antidrogas en Florencio Varela”, escribió. En la publicación también recordó las condiciones laborales que enfrentan muchos efectivos y envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido.